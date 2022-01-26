العسومي: زيارة السيسي وحمد للإمارات تجسد التلاحم والتضامن العربي

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أهمية الزيارة التي قام بها كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين المفدي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تأتي في اطار تأكيد الدعم العربي لدولة الإمارات وحرص مصر والبحرين على تعزيز التلاحم العربي في مواجهة الإرهاب الحوثي .

العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي للإمارات ضد الحوثي

وثمن العسومي حرص زعماء مصر والبحرين على تعزيز التضامن العربي مع دولة الإمارات، مجددا التأكيد على دعم البرلمان العربي لدولة الإمارات الشقيقة وتضامنه الكامل معها وفي كل الإجراءات التي ستتخذها دولة الإمارات في إطار حقها للرد على الاعتداء الحوثي الغادر على أراضيها ، الذي يتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وأكد رئيس البرلمان العربي إدانته الكاملة لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، مشددا على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

العسومي يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم ضد ميليشيات الحوثي

ودعا العسومي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية وتصنيفها كجماعة إرهابية تضر بالأمن والسلم الدوليين، مشددا على ضرورة أن يضطلع بدوره ومسؤولياته في هذا الصدد.