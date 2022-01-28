مواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من الجامعات

قرر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الإعلان عن قبول تقديم طلبات تعيين دفعة 2021، للذكور والإناث، لأول مرة في تاريخ المجلس، من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

المجلس يعلن كود السداد

أعلن المجلس، أن الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد، 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.

توقيتات سحب الملفات

مواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد من الجامعات المصرية وترتيبها؛ كالتالي:

- جامعة القاهرة، جامعة الأزهر فرع القاهرة، جامعة حلوان يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير.

- جامعات عين شمس، الزقازيق، المنصورة يوم الخميس الموافق 3 فبراير.

- الاسكندرية، جامعة الأزهر فرع دمنهور، كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات جامعة الازهر، جامعة جنوب الوادي، يوم السبت الموافق 5 فبراير.

- جامعة طنطا، جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، جامعة الأزهر فرع طنطا، جامعة الأزهر فرع أسيوط، جامعة سوهاج، يوم الأحد الموافق 6 فبراير.

- أكاديمية الشرطة، جامعة المنوفية، جامعة السادات، جامعة بنها، يوم الاثنين الموافق 7 فبراير.

- بني سويف، المنيا، أسيوط، جامعة أسوان، يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير.

- جامعات أخرى، وجامعات التخلفات، يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير، وذلك من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.