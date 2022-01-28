«التحالف العربي» ينفي استهداف سجن بـ«صعدة»

نفى تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية «التحالف العربي»، استهداف سجن بـ«صعدة»، شمالي غرب العاصمة «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيين.

وقال «التحالف العربي»، إنه سيقدم كل الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح «التحالف العربي»، أن ما نشرته ميليشيا الحوثي الإرهابية، محاولة لتضليل الرأي العام، عن النشاط الحقيقي للموقع، مشيرا إلى أن قيادة القوات المشتركة، تطبق أعلى معايير الاستهداف.

«التحالف»: ميليشيا الحوثي الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة في حال استخدام المدنيين كدروع

تابع التحالف العربي، قائلا: إنه يجري الترتيب لكشف حقيقة نشاط الموقع العسكري ومناقشة الرواية الحوثية المضللة، مضيفا إن ميليشيا الحوثي الإرهابية، تتحمل المسؤولية الكاملة في حال استخدام المدنيين كدروع.

هجوم صاروخي حوثي

وارتفعت حصيلة ضحايا هجوم صاروخي حوثي استهدف حياً سكنياً في مدينة مأرب الواقعة شمالي شرق اليمن، إلى 39 قتيلاً وجريحاً، وقالت مصادر طبية، إن من بين الضحايا 5 أطفال تراوحت أعمارهم ما بين الـ5 إلى الـ16، وامرأة تبلغ من العمر 26 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وحمل وزير الاعلام اليمني، معمر الارياني، مليشيا الحوثي الارهابية المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي توفيق المنصوري ورفاقه عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، حارث حميد، قائلا في تصريح لوكالة الانباء اليمنية «سبأ»، إن الصحفيين المختفيين قسريا منذ 7 سنوت في معتقلات الحوثيين غير القانونية، تعرضوا لصنوف التعذيب النفسي والجسدي، وصدرت بحقهم أوامر بالإعدام.