مقتل 29 شخصا في هجوم صاروخي باليستي لـ الحوثيين جنوب مأرب

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، فجر اليوم الاثنين، إن 29 شخصا قتلوا في هجوم صاروخي باليستي للحوثيين استهدف منطقة العمود السكنية بمديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب الواقعة شمالي شرق البلاد.

وأوضح الإرياني، في سلسلة تغريدات على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه من جديد استهدف الحوثيون المدعومين من ايران التجمعات السكنية في مديرية الجوبة جنوب مأرب، وهذه المرة بـ صاروخين بالستيين إيرانيين الصنع، أصابا مسجدا ودار الحديث في منطقة العمود المكتظة بالسكان والأسر النازحة من خارج المديرية، وأسفر عن مقتل 29 مدنيا بينهم نساء وأطفال.

وأضاف الإرياني، أن هذه المجزرة المروعة جاءت بعد سلسلة من جرائم القتل الممنهج للمدنيين ارتكبها الحوثيون الإرهابيون خلال الأيام الماضية في محافظات مأرب وتعز وراح ضحيتها الأبرياء من نساء وأطفال، والقصف المتعمد للتجمعات السكانية من منازل ومساجد ومعاهد، في ظل صمت دولي مطبق غير مفهوم ولا مبرر.

الإرياني يطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والاخلاقية

وطالب الوزير اليمني، المجتمع الدولي، منظمة الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي والمبعوثين الاممي والأمريكي ومنظمات حقوق الانسان، بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والاخلاقية وإدانة ووقف جرائم القتل اليومي للمدنيين، وملاحقة وتقديم المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الحوثيين للمحاسبة باعتبارهم مجرمي حرب.

وكانت مصادر إعلامية، قالت في وقت سابق، إن الحوثيين الإرهابيين استهدفوا بصاروخ باليستي، مسجدا تابعا لمركز السلفيين في قرية العمود، فيما أشارت مصادر، إلى إن الحصيلة الأولية تشير إلى أن الضحايا أغلبهم طلاب علم كانوا نائمين داخل المسجد.

وفي سياق متصل، قتل طالب واحد فقط وأصيب 4 آخرين، أمس الأحد، جراء انفجار مقذوف من مخلفات الحوثيين، وسط مدينة الضالع الواقعة جنوب البلاد، وقال مصدر محلي، إن قذيفة من مخلفات الحرب انفجرت، في محيط مدرسة ثانوية الحمزة بمركز محافظة الضالع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.