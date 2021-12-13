الجيش الوطني اليمني يتقدم ميدانيا في معارك «مأرب»

حقق الجيش الوطني اليمني، أمس الأحد، تقدما ميدانيا في معارك خاضها مع الحوثيين، في محافظة مأرب الواقعة شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيون، وقال مصدر عسكري يمني لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن قوات الجيش نفذت بإسناد طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، هجوما واسعا في جبهة سلسلة جبال البلق الشرقي الاستراتيجية، تمكنت على إثر المعارك من استعادة مواقع عدة بينها موقعا «الشبكة» و«الإريلات».

وأضاف المصدر العسكري، أن الجيش الوطني اليمني، تمكن خلال هجومه العكسي، من التقدم وسط معارك عنيفة بمختلف الأسلحة إلى منطقة «اللجمة»، مشيرا إلى أن المعارك أوقعت 42 قتيلا وعشرات المصابين من الجانبين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مصرع 3 أطفال جراء البرد القارس في أحد مخيمات النازحين بمحافظة مأرب

وفي سياق متصل، لقى 3 أطفال مصرعهم جراء البرد القارس في أحد مخيمات النازحين بمحافظة مأرب خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وقالت «الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين» في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن تلك المخيمات تفتقر لأبسط الخدمات الصحية والأساسية وأدوات الوقاية من البرد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، أشار مدير عام «مطار عدن الدولي»، عبدالرقيب العمري، إلى استئناف حركة الملاحة الجوية في المطار بعد توقفها أمس الاول السبت، بسبب مشكلات فنية طالت منظومة أضواء المدارج.

من جانبها، ألقت شرطة منطقة جازان الواقعة جنوب غربي السعودية، القبض على مواطن لتهريبه ونقله امرأتين من الجنسية اليمنية مخالفتين لنظام أمن الحدود، مشيرة إلى ان هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وحثت شرطة المنطقة، الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع المناطق السعودية.