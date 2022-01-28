قصف مطار بغداد الدولي بـ6 صواريخ وتضرر طائرة

تعرض مطار بغداد الدولي لقصف بستة صواريخ صباح اليوم، وفق ما نقلت وسائل إعلام عراقية، بينما أكدت الخطوط الجوية العراقية تضرر بعض الطائرات الخارجة عن الخدمة جراء القصف الصاروخي، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وذكرت قناة روسيا اليوم مثلا عن وسائل إعلام عراقية، أن 6 صواريخ على الأقل استهدفت مطار بغداد الدولي، حيث سقطت في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني.

ويعد إطلاق الصواريخ على بعض الأهداف الحيوية أمر متكرر في العراق خلال السنوات الماضية، إذ لا يزال العراق يعاني أمام بعض الميلشيات التي ترفض الخضوع للقانون، فضلا عن بعض الجماعات الإرهابية التي تكافح الدولة.

الصواريخ أطلقت من قضاء أبوغريب

وذكرت قناة روسيا اليوم كذلك أنه تم الوصول إلى منصة الإطلاق ووجد أن ثلاثة صواريخ أخرى لم تنطلق، حيث أقدم خبراء الهندسة العسكرية في القوات الأمنية العراقية على تفكيكها.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن إطلاق الصواريخ التي استهدفت مطار بغداد الدولي انطلقت من قضاء أبوغريب الواقع شمال العاصمة العراقية بغداد.

الخطوط الجوية العراقية: طائرة خارج الخدمة تضررت ورحلاتنا كما هي

وكتبت الخطوط الجوية العراقية تنويها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيه الشركة أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم أدى إلى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار. وأضافت الشركة: كما نود أن نطمئن المسافرين الكرام أن رحلاتنا المباشرة مستمرة.

وبينما استيقظ العراقيون اليوم على استهداف مطار بغداد الدولي، فإنهم استيقظوا الأسبوع الماضي على استهداف تنظيم داعش الإرهابي فرقة تابعة للجيش العراقي في محافظة ديالي، حيث سقط 11 جنديا من الجيش العراقي قتلى جراء الهجوم الذي وقع الجمعة أيضا.