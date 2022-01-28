دعوة إنسانية للحفاظ على الأرض بمعرض فن تشكيلي: البشرية تبحث عن طوق نجاة

يتناول الفنان التشكيلي الدكتور رمضان عبد المعتمد، أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، في أحدث معارضه «التنور»، موضوع وجه الأرض أو ما يعرف بالفرن وكذلك جوف الأرض، الذي يشكل أهمية في كل الأمور الحياتية، فمنه خلقت جميع الكائنات الحية وفيه تعايشت، وعليه سير الحياة بكل أشكالها.

المزج بين الجرانيت والبرونز

ومن هذا المفهوم يقدم «عبد المعتمد» معالجة تشكيلية تتفق مع الموضوع شكلا ومضمونا، حيث جاءت الأعمال الفنية من خلال معالجة مادتي الجرانيت والبرونز فى مزيج واحد كما هما فى الطبيعة، وذلك بجاليرى آرت كورنر بالزمالك.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أنه استخلص من خامتي الجرانيت والبرونز منحوتات تبحث عن النجاة عبر سفن وقوارب جعلها الفنان إشارة إلى أطواق النجاة التى تبحث عنها البشرية في عالم بات أكثر ظلمة، ومن خلال أعمال الفنية وجه رسالة ودعوة للإنسانية للحفاظ على مادة الأرض بكل معطياتها كما يدعو للسلام والعيش المشترك.

قدم «عبد المعتمد» تجربة سابقة في مزج وتطعيم خامات كانت في معرض «سكوت هنصور» فى عام 2019 ، ويعتبر موضوع مزج خامتي الجرانيت والبرونز، ثانى تجربة وما زال يعمل على تقديم مفرداته فى هذا الموضوع، حسب قوله.

معلومات عن الفنان التشكيلي رمضان عبد المعتمد

ترأس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر لمدة عامين، وعلى مدار تواجده بالحركة الفنية قدم العديد من المعارض الخاصة إلى جانب مشاركته في العديد من المعارض الجماعية داخل وخارج مصر، إلى جانب مشاركته في العديد من المحافل والملتقيات الفنية المحلية والدولية، ونظم العديد من المعارض والملتقيات والصالونات الدولية منها صالون الجنوب الدولي وسيمبوزيوم جامعة الأقصر، وبينالى أوستراكا الدولي فى دورته الثانية.

وللفنان العديد من المقتنيات الفنية في المتاحف القومية بمصر، منها متحف الفن المصري الحديث بالقاهرة ومتحف البتك التجارى الدولى ومتحف هندية للفنون بالمملكة الأردنية الهاشمية ومقتنيات بوزارة الثقافة المصرية ووزارة الخارجية المصرية وجامعة أسيوط وجامعة الأقصر، ومعهد إعداد القادة بحلوان، إلى جانب أعماله الميدانية في مدينتي شرم الشيخ الغردقة ومدينة الإنتاج الإعلامي، وعدد من المؤسسات الخاصة، ويوجد له مقتنيات شخصية داخل مصر وخارجها منها فى السعودية والأردن والإمارات والكويت وقطر وسوريا والعراق ولبنان وجنوب إفريقيا.

والمعرض مفتوح للزيارة ومستمر حتى أول فبراير المقبل.