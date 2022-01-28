«بيكا» و«شاكوش» وعمر كمال في حفل غنائي واحد اليوم

يستعد مساء اليوم الجمعة، ثلاثة من أشهر مطربي المهرجانات وهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، لإحياء حفل غنائي كبير فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات «أوتوفيل».

شاكوش وبيكا وكمال فى حفل غنائي

ويحي الثلاثي حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش الحفل ضمن حفلات أوتوفيل التي تتم إقامتها فى ميدان «ديراب»، وسيشاركهم فيها الدي جي «أصيل»، وسيقدموا من خلالها عددا كبيرا من أغنياتهم المميزة.

أزمة بيكا وعمر كمال

يذكر أن هذه هي الحفلة الأولى التى ستجمع الثنائي حمو بيكا وعمر كمال بعد خلافهم الأخير، والذي كان قد أعلن عنه «بيكا» من خلال بث مباشر عبر صفحته الخاصة على موقع «الفيسبوك».

حيث قال «بيكا» إنه يحاول الاتصال بعمر كمال لأكثر من سبع مرات ولكنه لايرد عليه، وذكّره بأنه لم يكن يعرفه أحد، وهو من قدم معه أول أغنية عرفه الجمهور بها، وطالب بيكا عمر كمال بأن يعمل بمفرده وبمهاراته الخاصة ويريه كيف سيتمكن من تحقيق النجاح.

وطالب بيكا عمر كمال، بأنه إذا رآه فى مكان لا يريد منه حتى السلام قائلا: «ياخسارة العيش والملح اللى أكلتوا معاك انتو ميمشيش معاكو الانسان الطيب ومتفكرش لما تنشر الأغنية دى إنها هتروح أنا ممكن أخش أمسحها دلوقتى ولا يهمنى».

وكان «بيكا» يتحدث خلال اللايف عن أغنية جديدة نفذها مع عمر كمال وتم طرحها بالفعل على صفحته الخاصة على موقع «يوتيوب»، ولكن رفض كمال أن يشاركها مع الجمهور عبر صفحته الخاصة وهو الأمر الذي جعل «بيكا» يحذفها تماما من اليوتيوب.