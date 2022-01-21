حمو بيكا: «عمر كمال شمتان فينا.. ومش قابل منه اعتذارات ولا هكلمه تاني»

قال حمو بيكا مؤدي المهرجانات، إن ما حدث بينه وبين زميله عمر كمال «مش خناقة»، ولكنه مجرد سوء تفاهم، مشددًا على أن عمر كمال «اتغير كتير، واتغر على كل الناس، وهو فرحان وشمتان في تطبيق قرار نقابة الموسيقيين علينا، ولكن الدنيا مش دايمة لحد».

رسالة حمو بيكا إلى عمر كمال

وأضاف «بيكا»، في مداخلة مع برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة «MBC مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الجمعة: «هو عمل معايا حاجة كده، وأنا بقوله الله يسهلك يعني»، ورفض الكشف عما حدث بينهما، معقبًا: «مسحت كل حاجة بيني وبينه، ومش عايز أكلمه تاني، ومش قابل منه اعتذارات، ودي مش أول مرة».

وأشار حمو بيكا، إلى أنه كتب منشورا على صفحته في «فيس بوك» لكي يفهم «كمال» أنه غاضب منه، ثم مسح المنشور الذي كتبه، مشددًا على أنه يكافح منذ خمس سنوات، ويعتمد على الله في هذا الأمر.

وحول تغيير اسمه لكي ينضم لنقابة الموسقيين، قال حمو بيكا: «أنا عايز اشتغل، يغيروا ويعملوا اللي هما عايزينه، أنا كل همي اشتغل وآكل عيش، وفيه ناس كتير فاتحة بيوت وبتاكل عيش من ورايا، لو أنا لوحدي هقعد في بيتي أكل وأشرب مش هشتغلني حاجة، لكن فيه ناس معايا فاتحة بيوت، وهما مش عايشين وسطينا عشان يعرفوا إحنا عايشين إزاي، وفيه ناس بتاخد بالمظاهر».

حمو بيكا لـ هاني شاكر: «اعتبرني ابنك»

وأوضح أنه يمتلك ثلاثة مطاعم و«كافيه» وهذا يفتح مصدرًا للرزق لأشخاص آخرين، مشددًا على أن هذه المطاعم لم يربح منها جنيهًا واحدًا، ويدفع رواتب الموظفين من حسابه الشخصي.

ولفت إلى أن كل مطربي المهرجانات انضموا إلى النقابة وحصلوا على «الكارنيه» ولكنه لم يحصل عليه، مناشدًا الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بأن يحل مشكلته، ويعامله كأنه ابنه.