«الموسيقيين»: «حمو بيكا رسب مرتين.. ومش من حقه الخضوع لاختبارات»

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء بشأن دخول مؤدي المهرجانات حمو بيكا، اختبار الغناء لدى نقابة المهن الموسيقية خلال الأيام المقبلة، بعد انتشار صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحسن صوته مع الدكتور محمد عبدالستار.

رسوب حمو بيكا في اختبارات النقابة

وكشف مصدر بنقابة المهن الموسيقية لـ«الوطن»، أن بيكا لا يحق له الاختبار بالنقابة إلا بعد مرور عام كامل من موعد آخر اختبار له؛ أي أنه لا يزال أمامه ما يقرب من 9 أشهر لكي يحق له الاختبار من جديد، وذلك حسب بنود وقوانين النقابة التي تمنح الفرد حق الاختبار مرة في العام، والعودة حال سقوطه في العام التالي.

وأشار إلى أن «بيكا» سقط مرتين من قبل في اختبارات النقابة؛ الأولى أمام لجنة ترأسها الموسيقار حلمي بكر، والثانية أمام لجنة شارك فيها عدد من كبار الموسيقيين؛ منهم هاني شنودة ومحمد ضياء الدين وسامي الحفناوي.

الموسيقيين: لم نطلب من بيكا تغيير اسمه

وأكد المصدر، أن النقابة ليس لها علاقة بتدريب حمو بيكا على الغناء، واقتصر دورها على ترشيح أحد أساتذة الموسيقى له حينما طلب تحسين صوته، ولكن انتظامه من عدمه أمر متروك له.

ونفى المصدر طلب الموسيقيين من حمو بيكا تغيير اسمه للغناء، قائلا: «حمو بيكا ليس عضوا لدينا، ولم ينجح في اختباراتنا كي نمنحه كارنيه النقابة وتصاريح الغناء ونطلب منه تغيير اسمه، فهو غير مسموح له بالغناء».