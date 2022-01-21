حمو بيكا يتلقى تدريبات من أجل اختبارات «الموسيقيين»: ادعوا لي «صور»

أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تلقيه تدريبات صوت من أجل اختبارات النقابة.

ونشر بيكا صورا له أثناء التدريبات وعلق قائلا «أثناء تدريبي مع الدكتور محمد عبدالستار، يا مسهل، تدريبات لاختبارات النقابة، ادعوا لي».

وكانت نقابة المهن الموسيقية أعلنت في أول يناير، موافقتها على ضم ثلاثة من مؤدي المهرجانات الشعبية من جديد للنقابة، وهم عنبة وحمو وموزة، وذلك بعد الاتفاق على تغيير أسمائهم واحترام قوانين النقابة.

نقابة الموسيقيين توقف حمو بيكا

وأصدرت نقابة الموسيقيين نهاية العام الماضي، قرارًا بمنع 20 من مطربي المهرجانات عن العمل وإقامة الحفلات، وكان من بينهم مؤدي المهرجانات حمو بيكا.

قالت النقابة في بيانها: «لما كانت الحالة المزرية الحاصلة الآن للأغنية المصرية بتضافر بعض القوى الظلامية لتسطيحها وتشويهها عن قصد، بما يسمى أغاني المهرجانات التي تنشر كلمات تخرج عن حدود الفضيلة ومحاسن الأخلاق أحيانًا، وتدعو إلى العنف والتفكك الاجتماعي أحيانًا، ومن ثم يتم تصدير الفن المصري للعالم بهذا التشويه والتزييف الذي تريده تلك القوى لتقزيم دور مصر الفني والثقافي والحضاري».

وأضاف البيان: «ومن هنا تتصدى نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر، درعا وحصنا، لهذه الموجة المقصودة والخروج بالأغنية المصرية من عنق الزجاجة بأقل الخسائر من خلال مؤتمرات وندوات ولقاءات توعوية ودعوية للمجتمع المدني والمؤسسات والهيئات للحفاظ علي بنية الإنسان المصري الحقيقية خلقًا وثقافة وفكرًا».

حفلات حمو بيكا خارج مصر

وبعد قرار النقابة أحيا حمو بيكا مجموعة من الحفلات الغنائية خارج مصر، وآخرهم كان في السعودية، حيث قدم حفلا غنائيا ناجحا، رفع شعار كامل العدد وأهدته إحدى شركات الإنتاج في السعودية سيوفا ذهبية.

ونشر حمو مجموعة من الصور داخل الشركة، ممسكًا بسيوف ذهبية وعلق عليها، وعلّق: «شركة صول والسيوف الذهبية رمز المحبة وانتظروا التعاون القادم بإذن الله».

وأضاف: «الأستاذ محمد شمسي، المهندس محمد القحطاني، شركة صول آرت للإنتاج الفني المملكة العربية السعودية جدة».