التضامن توجه قافلة لحلايب وشلاتين: توفير 1000 حقيبة نظافة شخصية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جمعية الهلال الأحمر المصري بإرسال قافلة متكاملة إلى منطقة حلايب وشلاتين، تشمل خدمات طبية ومعونات غذائية وكساء ومستلزمات الشتاء من البطاطين والأغطية، بالإضافة إلى البدء في حفر أبيار للأسر لتعزيز وفرة مياه الشرب، وأيضا إلى مساعدات مالية حتى نهاية فصل الشتاء.

وتشمل القافلة الطبية خدمات متنوعة تضم تخصصات: باطنة، أطفال، عظام، نساء، جلدية، ورمد، بالإضافة إلى الأدوية والتحاليل والدعم النفسي الاجتماعي للأسر وللأطفال، علاوة على توفير 1000 حقيبة نظافة شخصية وكراسي متحركة، مع الحرص على إفادة فريق التوعية الصحية المعني بنشر رسائل التوعيه الصحية السليمة والعادات الصحية بين أسر حلايب وشلاتين.

توفير خدمات مستمرة للأماكن النائية

أكدت «القباج» أن المعونة الطبية الإغاثية تأتي ضمن توجهات الدولة لتوفير خدمات مستمرة للأسر قاطني الأماكن النائية مع التركيز على المجتمعات الصحراوية، خاصة في فصل الشتاء، ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على كفالة حقوق كل المواطنين على أرض مصر في كافة الأرجاء حضرية كانت أو ريفية أو صحراوية.

يذكر أن القوافل الإنسانية تهدف إلى توفير بيئة آمنة للمواطنين، إذ تعمل على سد جميع احتياجاتهم التي تم بحثها معهم، كما تعمل على استكمال جهود الدولة في ضخ العديد من المشروعات التنموية التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من عام 2021 وما قبلها، بتكلفة وصلت إلى 4 مليارات جنيه، والتي تنوعت ما بين مشروعات بنية تحتية ومشروعات سياحية وتنمية ومحطات مياه وشبكات للطرق وللكهرباء ومدارس ومستشفى شلاتين المركزي.

تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية

أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بمشاركة منظمات المجتمع المدني في القافلة، مؤكدة أنه يتم تنسيق الجهود بشكل مستمر بين الجهات الحكومية والأهلية في تنفيذ المشروعات التنموية، خاصة في أوقات الشتاء، حيث تكثر القوافل والمعونات للمناطق الأكثر تأثرا بالأحوال الجوية والبيئية.

وساهمت عدة منظمات أهلية في قافلة حلايب وشلاتين، ومنها مؤسسة مصر الخير وجمعيات بنك الطعام وبنك الكساء ورسالة والهلال الأحمر المصري، مبدية تقديرها لمساهمات صندوق تحيا مصر، بالإضافة للخدمات الطبية التي تم توفيرها، حيث تم توزيع 7 آلاف بطانية، و3 آلاف كرتونة غذائية و6 آلاف قطعة ملابس و1000 لعبة.

بالإضافة إلى تعهد الوزارة بالمساهمة في حفر أبيار للمياه مستهدفة بتلك المنازل التي يمكن الحفر بجوارها حتى تتعاظم فرص توفير المياه لأكثر من أسرة في آن واحد، وستوفر الوزارة مساعدات مالية بشكل شهري للأسر خلال موجة البرد التي يشهدها فصل الشتاء، والمتوقع أن تنتهي بحلول أبريل المقبل.

يذكر أن الوزارة كانت قد قامت بإيفاد قافة طبية وغذائية بالشراكة مع جامعة الأزهر والجمعيات الأهلية منذ 4 أشهر تقريبا، بالإضافة إلى توزيع 500 مشروع لتربية الأغنام، ووعدت التضامن بتوزيع 500 مشروع آخرين قبل منتصف عام 2022.