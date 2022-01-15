أماكن القوافل الطبية وكيفية الاستفادة من خدمات الأدوية.. تشمل 11 تخصصا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»؛ لمساعدة المرضى والأسر الأكثر فقرًا.

وتنطلق القوافل الطبية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة، اليوم وغدا الأحد؛ للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية، وهو ما نعلن تفاصيله فيما يلي وفق ما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

موعد القوافل الطبية

تنطلق القافلة، وفق وزارة الصحة، اليوم وغدا في عدد من المحافظات.

مكان القوافل الطبية

منشية الجبل الأصفر مركز الخانة بمحافظة القليوبية.

الخواجات بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

الخادمية مركز سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ.

مهدي الأخرم مركز الفشن بمحافظة بني سويف.

الزيرة مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط.

الزارة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج.

العشى مركز الزينية بمحافظة الأقصر.

التخصصات الموجودة ضمن القوافل الطبية

نساء وولادة

خدمات تنظيم الأسرة

الأطفال

الباطنة

الأنف والأذن

العظام

الجراحة

الرمد الأسنان

القلب

الجلدية

خدمات الأشعة والتحاليل

وتشمل جميع القوافل الطبية تقديم خدمة الصيدلية وصرف مختلف الأدوية مجانا، بالإضافة إلى توفير خط ساخن رقم 15335، لخدمة المواطنين الذين يريدون الاستفسار عن القوافل الطبية وأماكنها.

المبادرات الرئاسية التي تستهدف القضاء على الأمراض المزمنة

وهناك عدد من المبادرات الرئاسية التي أطلقها السيسي للكشف عن الأمراض المزمنة:

- مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي.

- مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

- مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

- مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.