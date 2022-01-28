وفاة اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية السابق

توفى منذ قليل اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية السابق وقائد سلاح المدرعات الأسبق بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة.

وقال سعد سلامة ابن شقيقة اللواء حمدي عثمان، إنه سيتم تشييع الجثمان عقب صلاة عصر اليوم الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، ويقام سرادق العزاء بجوار صيدلية الدكتور طارق برغوث.

تولي عثمان منصب محافظ الإسماعيلية

وتولى اللواء حمدي عثمان منصب محافظ الإسماعيلية في عام 2018 إلي أن تقدم باستقالته من منصبه في عام 2019.

وولد اللواء حمدى عثمان فى مركز قويسنا محافظة المنوفية عام 1954، والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضابطا في سلاح المدرعات.

تدرج عثمان فى الوظائف القيادية كقائد كتيبة ثم قائد فرقة مدرعة، ثم رئيس شعبة عمليات جيش ميداني، ثم رئيسًا لأركان إدارة المدرعات، إلي أن وصل لمنصب مديرًا لسلاح المدرعات.

وعقب خروج اللواء حمدي عثمان من الخدمة وبلوغه سن المعاش تم تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية للحوكمة ثم تقرر تعيينه محافظا للإسماعيلية في حركة المحافظين عام 2018.

تفوق الراحل في الفرق العسكرية

حصل اللواء حمدى عثمان، على العديد من الفرق العسكرية داخل مصر وخارجها وحصل علي بعثة أساسية لضباط المدرعات عام 1979، ثم بعثة متقدمة لضباط المدرعات، وبعثة لكلية القادة والأركان الأمريكية بعد حصوله على الترتيب الأول على كلية القادة والأركان المصرية البرية.

شارك عثمان في بعثة لكلية الدفاع الوطنى الأمريكية بعد حصوله على الترتيب الثاني على كلية الحرب العليا المصرية، وهو ما أهله للترقي ووصوله إلى منصب قائد قوات المدرعات.