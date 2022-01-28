طقس السويس اليوم: غائم ودرجة الحرارة منخفضة

سيطر طقس غير مستقر على محافظة السويس اليوم الجمعة وبعد سطوع الشمس صباحا تحول الطقس لغائم مع ظهور الغيوم بكثرة بالرغم من وجود الشمس غير أن نشاط الرياح نسبيا وانخفاض درجة الحرارة ينذر بسقوط أمطار.

حركة التنقل منتظمة داخل المحافظة

وانتظمت حركة التنقل داخل المدينة الباسلة وعلى الطرق الإقليمية التي تربط بين السويس بالمحافظات المجاورة وانتظمت حركة سيارات وسائل النقل الداخلى بين أحياء المدينة الخمسة وبين القطاع الريفي ومناطق العين السخنة وعتاقة.

كما شهدت حالة الأسواق والبيع والشراء انتظاما في محافظة السويس ولم تتأثر بانخفاض درجة الحرارة خاصة فى الظل أو بالغيوم التى تنذر بسقوط أمطار.

استعدادات بمياه القناة

من جانبه، أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه قناة السويس، أنه جرى رفع حالة الاستعداد القصوى فى كافة القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة، وفقاً للبيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس خلال الأيام المقبلة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادت القصوى لمواجهة الظروف المناخية التى تمر بها محافظات القناة، مع وضع خطة عاجلة لانتشار سيارات ومعدات الشركة لتفادى أي أزمات أومشاكل متوقعة خاصة بمرفق الصرف الصحي.

المحافظة رفعت درجة الاستعداد للقصوى

ومن جانبها، رفعت محافظة السويس درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة أي تغيرات وتقلبات فى الطقس، وعقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أكثر من اجتماع برؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية بالتعامل مع أي تقلبات فى الطقس، وشدد المحافظ على التأكيد على تجهيز بلاعات المطر ونظافة شنايش الأمطار بالشوارع وكذلك مخرات السيول والتأكيد على جهازية كافة المعدات بمختلف القطاعات.

ميناء السويس يعمل بشكل منتظم

فيما انتظمنت حركة الملاحة بميناء السويس البحرى والذى أكدت الأرصاد أنه اليوم معتدلا وارتفاع الأمواج يتراوح بين متر ونص ومترين.