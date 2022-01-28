استئناف حركة الصيد بالبرلس عقب توقفها 6 أيام متتالية

قررت محافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، استئناف حركة الصيد في تمام الثانية ظهرا اليوم الجمعة وذلك نظرا لتحسن الأحوال الجوية.

وقال أحمد السماحي، المتحدث باسم محافظة كفر الشيخ لـ«الوطن»، إن قرار محافظ الإقليم باستئناف حركة الصيد والملاحة ببحيرة وبوغاز وميناء البرلس جاء بعد تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية وعقب هدوء الرياح والتأكيد على أن الصيادين لن يتعرضوا لحوادث غرق بسبب سرعة الرياح وشدتها، وجرى تزويد مراكب الصيد بالوقود والثلوج، من ميناء الصيد بالبرلس لتنطلق فى عرض البحر المتوسط لبدء عمليات الصيد، بعد توقفها.

وكانت حركة الصيد توقفت منذ 6 أيام متتالية نظرا لسوء الأحوال الجوية وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سوء الطقس ونظرا لشدة الرياح وسرعتها ما يعرض الصيادين للخطر.

وشهدت كفر الشيخ قبل قليل تحسنا ملحوظا في الطقس مع استمرار رفع درجة الطوارئ القصوى لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية، فيما ينتشر رؤساء المراكز والمدن في الشوراع لشفط ما تبقى من آثار مياه الأمطار.

شفط مياه الأمطار واستمرار الطوارئ

وشدد محافظ كفر الشيخ على سرعة شفط مياه الأمطار وانتشار المعدات بالشوارع لتسيير الحركة أمام المواطنين وتسيير الحركة المرورية مع استمرار رفع حالة الطوارئ بكافة القطاعات والتنسيق فيما بينها ضمانا لمرور أزمة الطقس السيئ دون عواقب.

كما ناشد المواطنين بتوخي الحذر خاصة خلال موجات السقيع وعدم السير تحت أعمدة الإنارة أو ركن السيارات أسفلها وأسفل الأشجار تجنبا لوقوع حوادث، فيما نشرت إدارة المرور الدوريات الأمنية على الطرق للتأكد من اتباع السائقين للتعليمات حرصا على حياتهم.