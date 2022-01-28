توقف حركة الصيد بالبرلس لليوم السادس على التوالي بسبب سوء الطقس

أعلن أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، توقف حركة الصيد ببحيرة وبوغاز البرلس، كما جرى وقف حركة الملاحة بميناء البرلس وذلك لليوم السادس على التوالي بسبب سوء الأحول الجوية، مشيرا إلى أن المراكب رست في مراسيها سواء في بحيرة البرلس أو الميناء وذلك حفاظا على سلامة الصيادين.

تعطيل حركة الصيد لسوء الأحوال الجوية

وقال السماحي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قرار وقف الصيد من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ الأقليم جاء بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي أكدت عدم استقرار الأحوال الجوية بما يؤكد على وجود رياح سريعة وشديدة من الممكن أن تؤدي لوقوع حوادث غرق مراكب أو صيادين، مناشدا الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد سواء محلية أو إقليمية حفاظا على سلامتهم وتجنبا لوقوع حوادث غرق في عرض البحر.

طقس غير مستقر في كفر الشيخ ورفع حالة الطوارئ

وفي نفس السياق، تشهد محافظة كفر الشيخ بشكل عام والمناطق الشمالية منها بشكل خاص حالة من عدم استقرار في الطقس حيث شهدت بعض المناطق بالمحافظة هطول أمطار تراوحت شدتها مابين متوسطة إلى غزيرة ليلة أمس وجرى نشر المعدات وسط تواجد رؤساء الوحدات المحلية في الشوارع للتعامل مع آثار الأمطار ورفع المياه وتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين وبخاصة الشوارع الرئيسية والمعدات الخدمية.

ورفعت محافظة كفر الشيخ، حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس البارد والتعامل مع تساقط الأمطار أولا باول، بينما يستمر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بشكل دائم لحين استقرار الطقس وذلك بهدف تلقي شكاوى المواطنين من أعطال المرافق فضلا عن متابعة حالة الطقس أولا بأول مع الغرف الفرعية.