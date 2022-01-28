جنازة حاشدة لـ«عاشق الأهلي» في الغردقة.. وأصدقاؤه يدشنون هاشتاجا لنعيه

شهدت مدينة الغردقة، جنازة حاشدة بخروج آلاف المواطنين لتشييع جثمان الشاب أحمد فهمي ذو الـ28 ربيعًا، ابن مدينة الغردقة والشهير بـ«عاشق الأهلي» الذي توفي بعد صراع طويل مع مرض السرطان، متأثرًا بمضاعفاته مع المرض اللعين عقب رحلة علاج، ووافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

حزن أهالي الغردقة لوفاة الشاب أحمد فهمي

وسادت مدينة الغردقة، حالة من الحزن لوفاة الشاب أحمد فهمى والمشهور بعاشق الأهلي حيث وصفوه الأهالي بالملاك المحبوب، وتناول عدد من رواد السوشيال ميديا وصفحات مدينة الغردقة رثاء الشاب داعين له بالرحمة والمغفرة.

وقال أحمد رضوان، أحد شباب الغردقة، إن الجميع حزن على وفاته وخرج الآلاف لوداعه.

وأضاف «رضوان» في حديثه لـ«الوطن»، أن أصدقاءه أطلقوا هشتاج سلام يا صاحبي حزنا على وفاته.

وقال مصطفى الدولي أحد أصدقاء المتوفي، إن الشاب أحمد فهمي توفي بعد صراع طويل مع مرض السرطان وبعد رحلة علاج طويلة كان يصارع فيها من أجل الحياة ولكن إرادة الله فوق كل شيء وإن لله وإن إليه راجعون.

وأشار عمرو سيد من أبناء مدينة الغردقة وأحد أصدقاء المتوفى، أنه كان عطر السيرة والجميع يدعو له، مضيفا في تصريحات لـ «الوطن»، أن مواطني الغردقة حرصوا على رثاء فقيد الشباب.

حادث على الطريق الدائري بالغردقة

وفي سياق آخر شهدت الغردقة حادث على الطريق الدائري أدى إلى إصابة شخصين نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل على الطريق الدائري الخارجي بالغردقة وتم استدعاء سيارة إسعاف وتم علاج المصابين بموقع الحادث ولم ينتقلا إلى مستشفى الغردقة العام لاستقرار حالتهما.