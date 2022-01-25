7 صور ترصد احتفالات عيد الشرطة بمشاركة السائحين في الغردقة

شهدت احتفالات عيد الشرطة مشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات على شواطئ الغردقة، حاملين أعلام مصر، حيث أعد احتفال خصيصاً لهذه المناسبة شمل علم مصر بطول 50 متراً، محمولاً على الأعناق، في جولة على الشواطئ، وتشغيل الأغاني الوطنية، وسط تصفيق وحماس الحضور، الذين تفاعلوا مع الاحتفالات.

احتفالات أعياد الشرطة بشواطئ الغردقة

وأشار علاء الدين محمود، مدير عام منتجع سياحى بالغردقة، إلى أن الفنادق السياحية حرصت على الاحتفال بالعيد الـ70 للشرطة، وذلك تقديراً وعرفاناً لدور رجال الشرطة في التضحيات والحفاظ على مقدرات الوطن، مقدماً التهنئة للشرطة المصرية في عيدها.

وكشف «محمود»، في حديثه لـ«الوطن»، أن الاحتفالات على شواطئ الغردقة جاءت بمشاركة السائحين، وتم إعداد علم مصر بطول 50 متراً، حمله البعض على أعناقهم في جولة على الشواطئ، مع تشغيل الأغاني الوطنية، وسط تصفيق وحماس المصريين، الذين تفاعلوا مع الاحتفالات بالرقص على أنغام الأناشيد الوطنية.

توزيع الحلوى على المواطنين في الشارع

وقام عدد من رجال الشرطة بتوزيع الشيكولاتة والحلوى على المواطنين وأصحاب السيارات المارة في الشوارع والميادين، ضمن احتفالات عيد الشرطة، وسط تبادل التهاني بين المواطنين وأفراد وضباط وقيادات الشرطة.

وضع الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

ومن جانبه، وضع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، يرافقه اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بمقر قوات الأمن بالغردقة، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة، وعزف السلام الجمهورى وسلام الشهيد، في تقليد عسكري وفاءً لشهداء مصر.

كما أجرى محافظ البحر الأحمر زيارة لمساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر، اللواء محيي سلامة، بمقر مديرية الأمن، لتقديم التهنئة بعيد الشرطة، مؤكداً في تصريحات صحفية، خلال الزيارة، على الدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة، بمعاونة رجال القوات المسلحة، لحماية الوطن والمواطنين.