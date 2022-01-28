«السياحة»: تحويل الغردقة والعلمين والأقصر لمدن صديقة للبيئة قريبا

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن المنشآت السياحية والفندقية بمدن الغردقة والعلمين والأقصر وأسوان ستبدأ قريبا في التحول نحو السياحة الخضراء الصديقة للبيئة.

وأضافت «شلبي»، في تصريحها لـ«الوطن»، أن تحول المدن المصرية نحو السياحة التي تستخدم الطاقة النظيفة سيكون عامل جذب إضافي لجذب السياح الأجانب لزيارة مصر، مشيرة إلى أن المنشآت السياحية والفندقية بشرم الشيخ بدأت حاليا في تطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة، وفقا لمفهوم السياحة المستدامة.

مهلة 6 أشهر لتحول المنشآت لصديقة البيئة

وتابعت أن وزارة السياحة والآثار منحت المنشآت الفندقية والسياحية بمدينة شرم الشيخ مهلة لمدة 6 أشهر للحصول على شهادة معتمدة من أحد الجهات المحلية أو العالمية بأنها صديقة للبيئة، مؤكدة أن العديد من فنادق شرم الشيخ مستوفية لشروط الحصول على شهادة معتمدة كونها منشآت فندقية تطبق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة، إذ تستخدم تلك الفنادق الطاقة النظيفة وتعيد تدوير المخلفات الصلبة فضلا عن استخدامها وسائل الإضاءة «الليد».

شرم الشيخ ستكون مثالا للمدينة السياحية النموذجية

وأشارت إلى أن مدينة شرم الشيخ ستكون نموذجا للمدينة السياحية النموذجية التي تطبق كافة المعايير البيئة والصحية وكافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة بالبيئة ضمن خطط السياحة المستدامة، بالإضافة للاستعدادات الحالية من كافة الجهات للتحضير لاستضافة مصر لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ (COP27) في دورتها الـ27 والتي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.

وتابعت أنه من المنتظر حضور نحو 30 ألف زائر من مختلف دول العالم بالقمة، بينهم علماء وخبراء في مجالات البيئة والمناخ، وهو ما يستوجب أن تكون المدينة مثالا للمدن الصديقة للبيئة والتي تطبق المعايير البيئية والصحية الخاصة بعدم حدوث أي تلوث أو التسبب في التغير المناخي.

وكان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أصدر قرارا بإلزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ، كمرحلة أولى، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد تطبيقها كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة، وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.