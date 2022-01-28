مصرع شخص وإصابة آخرين في مشاجرة لخلاف على «حدود أرض» بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرين بطلقات نارية في مشاجرة نشبت بين عائلتين في محافظة الإسماعيلية عصر اليوم الجمعة.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب مشاجرة في منطقة عزبة شعيب التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بين عائلتين استخدم فيها أحد الأطراف أسلحة نارية.

شهود عيان: خلاف على أرض

وقال شهود عيان، إن المشاجرة وقعت بسبب خلاف على حدود قطعة أرض ظهر اليوم تطورت إلى استخدام أسلحة نارية وإطلاق بعض الأعيرة ما تسبب في إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت المصادر الطبية، في تصريح لـ«الوطن» إن الشخص المتوفى يدعى ماهر إبراهيم عودة، 40 سنة، صاحب مغسلة سيارات ومقيم بعزبة السجاعي بمنطقة شعيب بمركز أبوصوير، وأصيب شقيقه أحمد 22 سنة، وأحد الأشخاص من الطرف الثاني ويدعي أحمد صلاح 27 سنة مقيم بنفس العنوان.

مصادر: المصابين في حالة مستقرة

وأوضحت المصادر الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن الحالة الطبية للمصابين مستقرة وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهما، موضحة أن المصاب الأول أحمد إبراهيم عودة، مصابا بطلق خرطوش في البطن والقدم، فيما أصيب أحمد صلاح بجرح تهتكي في القدم.