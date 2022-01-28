استقرار نسبي في طقس الإسماعيلية واستمرار حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة استقرارا نسبيا في حالة الطقس رغم سوء الأحوال الجوية في بعض محافظات الجمهورية خلال اليومين الماضيين.

وشهدت الإسماعيلية ارتفاعا طفيفا في درجة الحرارة صباح اليوم الجمعة مقارنة باليومين الماضيين، فيما شهدت هدوء حركة الرياح فيما يستمر انخفاض درجات الحرارة ليلا ليصل إلي درجة الصقيع.

انعدام الأمطار والشبورة

واختفت الشبورة على الطرق السريعة والصحراوية بالإسماعيلية خلال الساعات الماضية مع عدم سقوط أي أمطار على المدينة والمراكز والمدن.

وانتشرت بعض الغيوم في سماء مراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير خلال الساعات الماضية مع سقوط أمطار خفيفة علي بعض الأماكن دون أي تأثير على حركة المرور.

سيولة مرورية في الإسماعيلية

وشهدت طرق الإسماعيلية صباح اليوم الجمعة سيولة مرورية على كافة الطرق السريعة والصحراوية مع انتشار الخدمات المرورية في الإسماعيلية على طرق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي و«الإسماعيلية - بورسعيد» ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

واستمرت حالة الطوارئ في محافظة الإسماعيلية التي فرضها اللواء شريف بشارة منذ الأربعاء الماضي بالتزامن مع سقوط أمطار كثيفة على المحافظة.

وانتشرت فرق الطوارئ ورفع المياه أول أمس لرفع كافة تراكمات المياه من الشوارع والتعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار وسوء الطقس داخل مدينة الإسماعيلية وفي المراكز والمدن.

وشدد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية على تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية ويواصل نائبه المهندس أحمد عصام المتابعة مع كافة رؤساء المراكز بشكل مستمر للوقوف على أي طارئ يحدث وتوجيه فرق التدخل له.