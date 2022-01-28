توقعات بزيادة إنتاج الذرة عالميا لتحسن ظروف الزراعة في الأرجنتين

أدت الأمطار التي هطلت على مدار الأيام القليلة الماضية إلى تحسين ظروف محصول الذرة، الذي زرع في وقت متأخر بالأرجنتين، والتي شهدت الجفاف الذي أصاب محاصيل الذرة المزروعة في وقت مبكر.

ارتفعت مساحة محاصيل الذرة خلال موسم 2021-22، التي تقع ضمن فئة الحالة الممتازة أو الجيدة إلى 32% اعتبارًا من 26 يناير، وارتفاعًا من 22% في الأسبوع السابق، حسبما ذكرت بورصة الحبوب في بوينس آيرس، المعروفة باسم BAGE، في تقرير لها.

استمرار الأمطار

وقالت «BAGE» في التقرير: «استمرت الأمطار في زيادة احتياطيات المياه في معظم المناطق الزراعية، وتحسنت ظروف الزراعة في مقاطعات سالتا وتوكومان وسانتياغو ديل إستيرو، حيث يتركز جزء كبير من المنطقة المراد زراعتها».

في حين أن الأمطار الأخيرة قد رفعت الآمال في زيادة الغلة في محصول الذرة الذي زرع في وقت متأخر بعد الخسائر بالذرة المبكرة بسبب الجفاف، وحذر المحللون من أن هناك حاجة لمزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.

محصول أعلى

وقالت بورصة «روزاريو» للحبوب المعروفة باسم «بي سي آر» في تقرير: «إذا استمرت الأمطار، فسنحقق متوسط ​​محصول أعلى من محصول الذرة المزروعة في وقت مبكر».

وأكدت البورصة في التقرير، أنه إذا لم تمطر بغزارة في فبراير، فلن تستمر إمكانات إنتاج الذرة المزروعة في وقت متأخر.

توقعات الطقس في الأرجنتين

تبدو توقعات الطقس للأرجنتين في الأيام المقبلة مختلطة، حيث «أدت زيادة رطوبة التربة، إلى جانب درجات الحرارة المنخفضة، و الانخفاض الكبير إلى إجهاد المحاصيل عبر وسط وجنوب الأرجنتين»، حيث يقتصر الجفاف الآن على أقصى شمال شرق الأرجنتين.

ومن المتوقع أن يكون الطقس أكثر جفافاً في الأرجنتين خلال الأيام العشرة القادمة، كما خفضت «BCR» مؤخرًا توقعات إنتاج الذرة في الأرجنتين بمقدار 8 مليون طن متري إلى 48 مليون طن بسبب الجفاف.

25 مليون طن متري من الذرة

سيتم تسويق محصول الذرة لموسم 2021-22 خلال الفترة من مارس 2022 إلى فبراير 2023، وأنتجت الأرجنتين، أحد أكبر مصدري الذرة، 52 مليون طن متري من الذرة في 2020-2021، وفقًا لتقرير «BCR».

في الوقت ذاته خفض ملحق وزارة الزراعة الأمريكية في الأرجنتين توقعات إنتاج الذرة إلى 51 مليون طن متري في 2021-22، أي أقل بمقدار 3 ملايين طن من توقعات وزارة الزراعة الأمريكية الرسمية.

و حذر تقرير الملحق لوزارة الزراعة الأمريكية أيضًا من أنه إذا استمرت الظروف في الانخفاض، فمن المرجح أن يكون لتوقعات الإنتاج الحالية تخفيض إضافي.

تُزرع الذرة المبكرة في الأرجنتين عادة في سبتمبر وأكتوبر وتحصد في أبريل ومايو، بينما يُزرع محصول الذرة المتأخر في ديسمبر ويناير ويحصد في يونيو ويوليو.