«اهتم بنفسك وسط الزحام.. رتب أولوياتك» ضمن فعاليات صالون الدكتورة حنان يوسف

اختتمت فعاليات الصالون الدكتورة حنان يوسف الثقافي والذي عقد دورته السادسة والعشرين تحت رعاية المنظمة العربية للحوار مساء الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢١ الكترونيا عبر تطبيق زووم تحت عنوان " اهتم بنفسك وسط الزحام ..رتب اولوياتك " بمشاركة كبيرة من كبار استشاريين الصحة النفسية والسفراء والمفكرين والاعلاميين والشباب من الوطن العربي من اعضاء الصالون الثقافي .

وافتتحت الدكتورة حنان يوسف فعاليات الصالون بالترحيب بالحضور وتقديم مقدمة توضيحية لفكرة الصالون الذي يتواكب مع حملة المنظمة احتفالا بعامً٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني واكدت علي اهمية موضوع الصالون من خلال ضرورة ترتيب الانسان لاولوياته جزء من الحفاظ عليه حق الانسان علي نفسه وهو ما يعمل علي خلق الانسان الواعي الذي هو عماد المجتمع المدني الحقيقي الذي يبني الانسان .

ثم قدمت الدكتورة رباب الشيشتاوي استاذ الصحة النفسية وخبيرة الطاقة الروحية عرضا جذابا حول اهمية واساليب ترتيب الانسان لنفسه من خلال اجراء عدد من التدريبات النفسية مع اعضاء الصالون الحاضرين في كيفية اختيار الاولويات من بين العمل والاسرة والصحة والمال والحب ودعت الي اهمية ترتيب الانسان لاولوياته وفق مرجعية قيمية وكذلك حسن ادارته لذاته.

ومن جانب اخر قام السادة الحضور من اعضاء الصالون بتقديم خبراتهم الانسانية الكبيرة في كيفية ترتيب الاولويات مما يحقق السعادة المنتجة لبناء الانسان .وقد شارك في فعاليات الصالون نخبة مرموقة من كبار الشخصيات العامة والخبراء. من الوطن العربي وفي مقدمتهم السفير د.مظفر الامين من العراق و السفير د.يوسف الشرقاوي من. مصر والاقتصادية الدكتورة فوزية الناشر من اليمن واساتذة الاعلام من ليبيا :دمحمد علي ومن فلسطين د.تحسين الاسطل ومن العراق د.عبد الكريم الوزان ومن مصر د.جورج لطيف وكذلك الدكتورة هزار حكمت من سوريا ود شريف المنسي من مصر وا نجلاء فهمي بالاضافة الي عدد من عضوات الصالون من شباب الاعلاميين والاكاديميين .واختتم الصالون بعدد من الاغنيات المبهجة بصوت الفنانة الشابة ندي شريف عضوةالصالون وقد وجهت الدكتورة حنان يوسف مؤسسة الصالون الشكر الي جميع المشاركين مؤكدة ان.

الصالون سوف يتبني عمل دورات تدريبية حول اليات ترتيب الاولويات وادارة الانسان لذاته ودعوة المجتمع باكمله الي الاهتمام بصناعة السعادة التي هي محفزة علي الانجاز وتعتبر فرض عين علي الجميع لاستمرار الحياة وليست رفاهية .مؤكدة ان من اهم اهداف الصالون الثقافي هو العمل علي بناء الانسان السوي الذي يحمل رسالة التنوير من خلال المرجعية القيمية وعمل الخير ونشر ثقافة الجمال والتطوع والعطاء وهي الاسس التي يمكن ان تخلق انسانا صالحا قادرا علي بناء مجتمعه.