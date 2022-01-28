إرشادات السرعات لقائدي السيارات داخل القاهرة.. ردارات وكاميرات مراقبة

«القاهرة لا تتوقف» دليلا إرشاديا شاملا، أصدرته وزارة الداخلية، في إطار احتفالات عيد الشرطة 70، إذ يتيح العديد من الخدمات، ويسلط الضوء على جهود الدولة، لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة من خلال عدة محاور رئيسية.

خدمات «القاهرة لا تتوقف» المرورية

وزعت مديرية أمن القاهرة، نسخة مطبوعة منه، على قائدي المركبات، وأتاحت نسخة إلكترونية، تتضمن خرائط إرشادية لجميع المحاور المستحدثة، فضلا عن فيديوهات لتوضيح مسارات تلك المحاور لقائدي المركبات، من خلال مسح «QR» -كود بالهاتف المحمول-، كما يمكن تحميل الكتاب باستخدام الخاصية ذاتها، للاستفادة من الخدمات المرورية التي يقدمها.

عناصر الأمان لقائدي المركبات على الطرق

عانت القاهرة لسنوات من مشكلة الازدحام المروري، ما نتج عنها تداعيات سلبية في كل الأنشطة اليومية لسكان العاصمة، الذين يزيد عددهم عن 10 ملايين نسمة، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإطلاق المشروع القومي للطرق، في أغسطس 2014، الذي أضاف حتى الآن، إلى الشبكة القومية للطرق على مستوى الجمهورية، أكثر من 7 آلاف كيلو متر طرق جديدة.

ويتضمن الدليل الإرشادي، الذي أتاحته مديرية أمن القاهرة عناصر الأمان لقائدي المركبات على الطرق، التي شملت حد السرعة المتاحة، حيث تم تحديد الحد الأقصى للسرعات على الطرق، من خلال تنفيذ لافتتات تنظيمية تحذيرية، تدل على حد السرعة على المحاور، بالإضافة إلى تنفيذ الحملات الانضباطية، على الطرق للحد من تجاوز السرعات المقررة، التي جاءت على النحو التالي:

الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق

يصل الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق، داخل المدن إلى 40 كيلو متر في الساعة، للسيارات القاطرة للمقطورات، وأنصاف المقطورات، و60 كيلو متر في الساعة، لباقي أنواع المركبات، أما داخل التجمعات السكنية والصناعية، والسياحية فتحددت بـ40 كيلو متر في الساعة.

وأشارت «الداخلية»، إلى تركيب العديد من الرادارات الثابتة في غالبية المحاور المرورية المستحدثة، لضبط مخالفات السرعة الزائدة، حفاظا على سلامة المواطنين على الطرق خاصة في ظل السيولة المرورية، التي شهدتها تلك المحاور الجديدة، وتم ربط كل الرادارات المستحدثة بمركز تجميع الردارات بالإدارة العامة لمرور القاهرة، ليتم تسجيل مخالفات السرعة إلكترونيا، وترسل للنيابة العامة المختصة مباشرة.

أوضح كتاب الإرشادات، تركيب كاميرات مراقبة ثابتة ومتحركة لمتابعة الحالة المرورية على الطرق، فضلا عن نشر العديد من الكاميرات الرادارية بعدة محاور مرورية، لرصد كل المخالفات المرورية وتسجيلها موثقة بالصور، التي تدعم نوع المخالفة، والتي ترسل مباشرة للنيابة العامة.