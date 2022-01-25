الحالة المرورية لشوارع القاهرة والجيزة: زحام في الهرم وكوبري أكتوبر

شهدت الطرق الدائرية والسريعة والرابطة بمحاور القاهرة والجيزة زحاما مروريا وبطء حركة السيارات صباح اليوم، في ظل تواجد مكثف لرجال المرور في كل الشوارع والطرق للعمل على تنظيم حركة السيارات.

وتقدم «الوطن»، لقرائها، الحالة المرورية صباح اليوم، بطرق محافظتي القاهرة والجيزة، كالتالي:

كثافات مرورية بمحافظة الجيزة

شهد محور صفط اللبن، كثافات مرورية متحركة للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، وعلى كوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدني، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، كما شهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

وظهرت كثافات مرتفعة بشارع الهرم، بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية لإنشاء محطة مترو، كما ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية أيضًا للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.

فيما ظهرت كثافات مرورية مرتفعة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، وذلك مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى نهاية شارع التحرير.

وظهرت كثافات مرورية بكوبري أكتوبر للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وأيضًا كثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، ونفس الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولًا إلى الدائري.

زحام مروري بمحافظة القاهرة

وشهد نفق الأزهر بطء في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، كما ظهرت الكثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر، ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس، بالإضافة إلى كثافات متحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولًا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

وشهد الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، كثافات مرورية ومن أثر النبي حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي ورابعة العدوية.

فيما تباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد باتجاه المهندسين.