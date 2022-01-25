دليل إرشادي من ضباط مرور القاهرة للمواطنين بمناسبة عيد الشرطة: متاح أون لاين

أعدت مديرية أمن القاهرة، دليلًا إرشاديًا إلكترونيًا يلقي نظرة على جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة من خلال عدة محاور رئيسية، في إطار احتفالات عيد الشرطة 70.

كما وزع ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة نسخ مجانية من الدليل الإرشادي علي قائدي المركبات، الأمر الذي لاقى استحسانهم، وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على هذا الإصدار القيم.

وتضمن الدليل الإرشادي ما يلي:

1- المقر الجديد للإدارة العامة لمرور القاهرة ودوره في إدارة العمل المروري بطريقه عصرية.

2 - المحاور المرورية والكباري المستحدثة شرايين الأمل في قلب العاصمة.

3 - عناصر الأمان لقائدي المركبات علي الطريق.

4 - الإجراءات الانضباطية وإرشادات السلامة المرورية.

5 - نبذة عن إجراءات تراخيص المرور المختلفة.

وشمل الدليل الإرشادي خرائط إرشادية لكل المحاور المستحدثة فضلاً عن فيديوهات لتوضيح مسارات تلك المحاور لقائدي المركبات من خلال مسح QR كود بالهاتف المحمول كما يمكن تحميل الكتاب باستخدام ذات الخاصية.