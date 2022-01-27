«الثقافة»: 91 ألف زائر لمعرض الكتاب و4.5 مليون عبر المنصة الإلكترونية

قال محمد منير، المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة، إن فعاليات اليوم الأول من معرض الكتاب الدولي كانت مبهجة وسعيدة من جميع المصريين الذين زاروا المعرض في أولي أيام عمله، مشيرا إلى أن المعرض يقدم تقنية الهولوجرام للمرة الأولى منذ انعقاده منذ 53 دورة مختلفة، وفيه تقام الفعاليات الفنية والندوات، وما زال الكتاب المصري متربعا على عرش الثقافة والإبداع والفكر.

منير: إقبال كثيف من الزائرين في يوم المعرض الأول

وأضاف «منير»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن إقبال الزائرين في المعرض ووفق الإحصائية الواردة للوزارة من قبل المعرض، منذ قليل، وصل عدد الزائرين الفعليين لـ91 ألف زائر، و4.5 مليون زائر زائر عبر المنصة الإلكترونية للمعرض.

وأوضح أن المعرض افتتحه، أمس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث مثل الافتتاح عيدا وعرسا للكتاب بكافة أشكاله، وكذا الإقبال على زيارة المعرض لم يكن من فئة بعينها ولكن زاره مخنتلف الفئات العمرية، والضيوف العرب والأجانب.

حراك ثقافي كبير وانتعاش بسوق الكتاب

وأوضح أن المعرض به حراك ثقافي كبير وانتعاش في سوق الكتاب والناشرين العرب والأجانب المشاركين في المعرض: «الأجانب المشاركين في المعرض بيقولوا أننا بنستنسخ التجربة المصرية في معرض الكتاب، لأنه من أكتر المعارض اللي عليه إقبال جماهيري من مختلف مواطني دول العالم».

وأكد أن المعرض يقدم الكثير من التسهيبات على الزائرين، حيث وجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة بتشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة التفاصيل بالمعرض ولمواجهة أي صعوبات ومن ثم تذليلها، مستطردا: «عملنا مسارات مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والدخول ليهم بالمجان، وكمان فيه سيارات كهربائية توصل رواد المعرض للبوابات».