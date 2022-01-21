الحاج علي: الحصول على جرعة من لقاح كورونا شرط حضور معرض القاهرة للكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية للكتاب، إن الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ستشهد نشاطا فنيا وثقافيا ونشاطا متنوعا للأطفال يراعي الإجراءات الاحترازية، موضحًا: «مبدأنا السلامة أولا، ونقلل عدد الأنشطة لكن نحافظ على جودة النشاط».

وأضاف «الحاج علي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في حلقة اليوم، الجمعة من ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»: «إقبال الناشرين العرب والأجانب في الدورة المقبلة 3 أضعاف الدورة السابقة، ويمكن اعتبار معرض الكتاب قاطرة النشر في العالم، ولأول مرة في العالم تنظم مصر دورتين خلال عام»، وتنطلق الدورة يوم 26 يناير الجاري، وحتى 6 فبراير المقبل.

معرض كتاب الطفل

وتابع رئيس الهيئة المصرية للكتاب: «لدينا عوامل جذب كثيرة مثل الهولوجرام والـ3D وقصص الأطفال، وسنخصص صالة مستقلة اسمها معرض كتاب الطفل، طبقا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بضرورة عودة معرض كتاب الطفل، لأنها مهتمة بنشاط الطفل، ولدينا أيضا البرنامج المهني الذي يعتبر نقلة في المعرض وسيحوله من سوق إلى معرض يهتم بصناعة النشر ودعمها وتطويرها».

وأوضح أن البرنامج المهني في معرض القاهرة الدولي للكتاب سيتضمن مؤتمرا للترجمة، وسيحضر في هذا البرنامج مجموعة كبيرة من الناشرين الأجانب المهتمين بالكتب العربية لترجمتها لثقافات مختلفة، موضحًا أن سعر التذكرة 5 جنيهات، وهو نفس سعر الدورة قبل الماضية، ويمكن حجزها عن طريق المنصة الإلكترونية والدفع متاح في الماكينات الموجودة بالشوارع والمحال.

مشاركة 16 دولة بمعرض القاهرة للكتاب

وأكد مشاركة 16 دولة، وكثير من المشاركين جاءوا على نفقتهم، وسيلتقون بالناشرين المصريين من كل الاتجاهات لعمل برنامج للترجمة، كما أن البرنامج المهني سيتضمن مجموعة ورش للناشرين الشباب، «سنعلمهم كيفية إدارة دور النشر بشكل منهجي وعلمي والتعامل مع قوانين حماية الملكية الفكرية والجهات الرسمية، وسنفتح لهم آفاقا جديدة لتنظيم عملهم».

وتابع: «إفريقيا ستشارك في المعرض بمجموعة من الأجنحة، كما سيشارك اتحاد الناشرين الأفارقة، بالإضافة إلى الدول العربية الموجودة في القارة، والمعرض يعمل على الاسهام في الحفاظ على هوية مصر، كما سيجري التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأن يكون الزائر سبق له الحصول على جرعة واحدة من لقاح كورونا على الأقل».