أهالي مسير ينتظرون جثمان الطفل عبد المولى.. «مات وهو بينقذ قطة»

ينتظر المئات من أبناء مدينة مسير التابعة لمحافظة كفر الشيخ، جثمان الطفل عبدالمولى عبد الناصر عبدالغفار، 12 عاما، بعدما لقي مصرعه غرقا خلال محاولته إنقاذ قطة سقطت في ترعة بالقرب من منزله، حيث تحرك الجثمان من مستشفى كفر الشيخ العام وفي طريقه إلى المدينة حيث سيؤدي الأهالي عليه صلاة الجنازة بمسجد الشيخ كتيله بمنطقة المستوصف القديم في مدينة مسير.

أحد الجيران: الطفل كان رحيما بالحيوانات

وقال إبراهيم عبد الناصر، جار الطفل، لـ«الوطن»، إن الطفل وحيد أمه وله إخوات من والده، وإنه كان يلهو بالقرب من منزله وشاهد قطة تسقط فحاول التشبث بـ «معدية» عبارة عن ماسورة بقلب الترعة، لإنقاذ القطة إلا أنه سقط ولقي مصرعه، مضيفا أن الطفل كان يتمتع بالهدوء وصغار القرية يحبونه، كما أنه كان يحب الحيوانات والطيور ورحيما بهم.

انتهاء توقيع الكشف الطبي على جثمان الطفل عبد المولى

أضاف «إبراهيم»: «عبد المولى ولد غلبان وطيب وهادي في نفسه وبيحب الحيوانات وخاصة القطط كان بيحاول يمسك في الماسورة في نص الترعة لما لقى القطة وقعت لكنه معرفش فسقط في الترعة والناس شافته بعد ماغرق وجرى انتشال جثمان الطفل ونقله بواسطة سيارة إسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام».

وكانت جهات التحقيق، أصدرت قرارا بتوقيع الكشف الطبي على الجثمان وتسليمه لذويه وأوضح مصدر طبي لـ«الوطن»، أن الوفاة جاءت نتيجة اسفيكسيا الغرق وجرى تسليم جثة الطفل لذويه وتحرك من المستشفى لدفنه بمقابر الأسرة.