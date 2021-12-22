تشريح جثة طفل عثر عليها في ظروف غامضة بمنزله بالتبين

قررت النيابة العامة تشريح جثة طفل عثر عليها في ظروف غامضة بمنزل أسرته في دائرة قسم شرطة التبين لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء والدي الطفل لسماع أقوالهما حول الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة التبين بلاغا من موظف يفيد بالعثور على نجله متوفى داخل المنزل، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل في العقد الأول من العمر، ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبسؤال والد الطفل المتوفى قال إنه ترك الطفل بمفرده في الشقة وخرج إلى عمله، وعندما عاد وجد ابنه جثة معلقه في كالون الباب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وانتدبت الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

العثور على شاب سعودي مشنوقا داخل شقة بالقاهرة الجديدة

وتكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب يحمل جنسية دولة السعودية، مشنوقا داخل شقة بالقاهرة الجديدة، وكشفت التحريات عن أن مأمور قسم شرطة التجمع الأول تلقى بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل شقة بالقاهرة الجديدة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «فيصل بن ح»، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين وجود حبل حول رقبته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت من المباحث إخطار سفارة المتوفى لإنهاء إجراءات سفر الجثمان، واستعجلت النيابة العامة الطب الشرعي لإنهاء التقرير النهائي الخاص بسبب الوفاة.