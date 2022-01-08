انتشال جثة طفل مات غرقاً أثناء عبوره ترعة على «ماسورة» بأسيوط

لقي طفل مصرعه غرقا، أثناء عبوره من شرق الترعه السوهاجية إلى غربها بقرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، واُنتشلت الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري، ونُقلت لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

إخطار أمني بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة منفلوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، يفيد بسقوط طفل في الترعة السوهاجية وغرقه بقرية العتامنة دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف وفرق الإنقاذ، وبالمعاينة والفحص تبين غرق الطفل يوسف بكر عزت جلال، خمس سنوات، ومقيم بقرية العتامنة بدائرة المركز، وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري.

وكشفت التحريات الأولية التي قام بها فريق مباحث المركز، أنه حال عبور الطفل من شرق الترعة السوهاجية إلى غربها على ماسورة مياه بين حافتى الترعة، عند قنطرة «مختار»، اختل توازنه وسقط في الترعة ولي مصرعه غرقا.

ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف النيابة، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاجرة بين عائلتين دون إصابات

في سياق آخر، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع مشاجره بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية المندرة قبلي، التابعة لقرية الحواتكة بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من قوات الشرطة وجرى السيطرة على الموقف، ووقف إطلاق النار، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب المشاجرة بين عائلتي «شريف» و«العمدة»، دون ثمة إصابات أو وفيات.

وأُلقي القبض على طرفي المشاجرة، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.