احذر مخاطر الأنيميا والسمنة.. إليك طرق الوقاية والعلاج دون أدوية

هناك أمراض شائعة يتعرض لها كثير من الناس، لعل أبرزها السمنة والأنيميا، التي دائما ما يبحثون عن حلول وقائية لتجنب معاناتهم منها، أو طرق لعلاجهما حال الإصابة بهما.

وتحدثت الدكتورة نعمة عبد الهادي، أخصائية التغذية العلاجية، عن المرضين الشائعين، مشيرة إلى أن أهم الأساليب الوقائية التي تمنع حدوث الأمراض بشكل عام، بناء جسم صحي سليم، مع اتباع أنظمة غذائية صحية.

أسباب الإصابة بالأنيميا

قالت "نعمة"، خلال حديثها في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن سوء التغذية يؤدي إلى الإصابة بأمراض كثيرة مثل: الأنيميا والتقزم والسمنة، لافتة إلى أن الإصابة بالأنيميا تكون نتيجة نقص عنصر الحديد وانخفاض أعداد كرات الدم الحمراء، مما يؤدي إلى ضعف عام بالجسم، وفقدان في التركيز، ضعف في المناعة، والإصابة بالأمراض المزمنة المختلفة على مدار الفصول.

كيف نتغلب على نقص الحديد بالجسم؟

يمكن التغلب على الأنيميا عن طريق الحرص على تناول غذاء صحي سليم، يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، مثل: البروتين، والحديد، وفيتامين ب المركب، وحمض الفيوليك، وتناول البقوليات ومختلف المصادر الحيوانية، التي تكون عبارة عن اللحوم الحمراء والدجاج والديك الرومي والضأن والكبد ومنتجات الألبان، كما أن حمض الفوليك يتواجد في المكسرات، مع ضرورة الإكثار من تناول البطاطا الحلوة، البروكلي، الفاصوليا الخضراء، الكرنب، والبنجر، الجمبري، وسمك التونة.

وحذرت طبيبة التغذية العلاجية، خلال حديثها، من الإفراط في تناول الطعام، وإهمال صحة أطفالنا منذ صغرهم، وعدم ملاحظة أوزانهم الزيادة، والعمل على تعديلها.

الوقاية من مرض السمنة

من أهم الطرق للقضاء على مرض السمنة، أو تجنب الإصابة به، هو تغير نمط الشخص الغذائي، وتقليل تناول الأطعمة خارج المنزل، لاحتوائها على المواد والدهون المهدرجة، بجانب الابتعاد عن تناول المقرمشات، وتقليل شراء العصائر المحفوظة المعلبة، بالإضافة إلى الابتعاد عن تناول الحلويات بقدر الإمكان، والحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، والنوم فترة كافية.