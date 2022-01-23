«الصحة» تحذر 3 فئات من السفر في ظل تفشي أوميكرون: منهم كبار السن

حذرت وزارة الصحة والسكان، 3 فئات من خطورة السفر في الوقت الحالي في ظل ارتفاع فيروس كورونا بسبب متحوّر أوميكرون السائد في العالم منذ ظهوره في جنوب أفريقيا منذ عدة أشهر، وأصبح أوميكرون السبب في عودة ارتفاع عدد الإصابات مرة أخرى في العالم، وتفشي موجة جديدة من كورونا.

فئات يجب عليها تجنب السفر

وأضافت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنَّ هناك 3 فئات يجب عليهم عدم السفر في ظل انتشار متحور أوميكرون خلال الفترة الحالية وشملت الفئات ما يلي:

1- الأشخاص الذين يعانون من أعراض شبيهة بأعراض كورونا.

2- كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم الـ60 عامًا.

3- الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

ضوابط يجب تطبيقها على المسافرين

وتابعت وزارة الصحة، أنَّه يجب على المسافرين في ظل انتشار أوميكرون الالتزام بمجموعة من التدابير الوقائية التي تساعد على الوقاية من انتقال العدوى والإصابة بفيروس كورونا أو متحوّراته الناتجة عند السفر وتتمثل هذه التدابير في «ارتداء الكمامة، التباعد عن الآخرين، الحصول على اللقاح، المداومة على غسيل اليدين، مراعاة آداب العسال والعطس».

وأكّدت «الصحة» على توافر العديد من اللقاحات المعتمدة خلال الفترة الحالية، وذلك من استهداف عدد كبير من المواطنين الذين يحق لهم الحصول على اللقاح للوقاية من مضاعفات كورونا وعدم التعرض للعدوى.

تحديث اشتراطات الدخول للأراضي المصرية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في بيان لها، تحديث مجموعة الاشتراطات الخاصة بالحجر الصحي على الوافدين من الدول المختلفة خلال منافذ مصر البرية والبحرية والجوية خلال الفترة الحالية حافظًا على مكتسبات الدولة المصرية وجهودها في التصدي على جائحة كورونا، وتطبيق جميع الشروط على الوافدين لتأكد من سلامتهم وعدم انتقال العدوى لهم أو تسببهم في إصابة الآخرين.