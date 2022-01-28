علي الألفي من العزل المنزلي: «خافوا على نفسكم وعلى اللي بتحبوهم»

وجه الفنان علي الألفي، رسالة لجمهوره عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، يحذر فيها من الإصابة بمتحور كورورنا الجديد «أوميكرون».

وكتب «الألفي»: «الحمد لله على كل لحظة محبة وكل كلمة حلوة ودعوة صادقة الناس دعت لنا بيها.. كل جمعة وانتو طيبين.. خافوا على نفسكم.. وعلى اللي بتحبوهم .. ماشي؟؟».

إصابة علي الألفي بمتحور أوميكرون

وأعلن «الألفي»، الثلاثاء الماضي، إصابته بمتحور أوميكرون، عبر فيديو نشره على «ستوري» حسابه على «إنستجرام»، قال فيه: «عشان محدش يهول أوميكرون أقرب للإنفلونزا من الكورونا، وعلاجه من خلال مضادات للرشح والزور».

وجرى إلغاء حفل علي الألفي، الذي كان من المقرر إحياؤه بدار الأوبرا المصرية في الإسكندرية «أوبرا سيد درويش» بمنطقة محطة الرمل، مساء اليوم الجمعة، وكانت دار الأوبرا طرحت تذاكر الحفل، في 3 فئات، الأولى بمبلغ 65 جنيهًا، والثانية بقيمة 85 جنيهًا، أما الثالثة والأخيرة بمبلغ 110 جنيهات.

إلغاء حفل علي الألفي بالأوبرا

وأعلن الألفي، قبل موعد الحفل بأسبوع، عدم قدرته على إحياء الحفل بسبب إصابته بوعكة صحية دون أن يكشف عن نوع المرض، واكتفى بقول: «الدور اللي ماشي»، وكتب عبر «إنستجرام»: «بمنتهى الحزن والأسف بعتذر للجميع عن إلغاء حفل دار الأوبرا بالإسكندرية اللي كان مفترض يكون الجمعة الجاية، نظرا لظروف صحية طارئة، ولأن الوضع لا يحتمل المغامرة بصحة الآخرين، من فضلكم خدوا بالكم من نفسكم».

وانهالت الدعوات بالشفاء العاجل من الجمهور، متمنيين له العودة سريعا مرة أخرى لإحياء الحفلات.