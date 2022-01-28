مصرع زوجين صعقا بالكهرباء داخل شقتهما في الإسماعيلية

لقي زوجان مصرعهما داخل وحدة سكنية في مركز ومدينة فايد في الإسماعيلية جراء تعرضهما لصعق كهربائي داخل شقتهما.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد إبلاغ أحد المواطنين بمصرع زوجين داخل وحدة سكنية في منطقة السعدية في مركز ومدينة فايد.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف إلى مكان البلاغ نقلت جثث المتوفيين إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزي فيما انتقل رجال البحث الجنائي إلى مكان البلاغ.

وقالت المصادر الطبية، إن المتوفيين هما إسماعيل محمد عثمان 38 سنة مقيم بمنطقة السعدية بمركز فايد وزوجته ريهام ربيع أبو الحسن 34 سنة مقيمة بذات العنوان إثر تعرضهما لصعق كهربائي داخل المنزل.

وأضافت المصادر أنه تم تحرير محضر بالواقعة وجاري استكمال عمليات فحص الشقة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

مصرع شخص بطلق ناري في أبو صوير

وكان قد لقي شخص مصرعه وأصيب شقيقه بطلقات نارية في مشاجرة نشبت بين عائلتين في منطقة عزبة شعيب التابعة لمركز ومدينة أبو صوير.

وقال شهود عيان، إن المشاجرة وقعت بسبب خلاف على حدود قطعة أرض ظهر اليوم تطورت إلى استخدام أسلحة نارية وإطلاق بعض الأعيرة مما تسبب في مصرع ماهر إبراهيم عودة 40 سنة صاحب مغسلة سيارات ومقيم بعزبة السجاعي بمنطقة شعيب بمركز أبو صوير وإصابة شقيقه أحمد 22 سنة وإصابة أحد الأشخاص من الطرف الثاني ويدعى أحمد صلاح 27 سنة مقيم بنفس العنوان بجرح في الفخذ.