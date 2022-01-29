وفاة 3 أشخاص دهستهم سيارة مجهولة في الإسماعيلية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، في حادث سير، إذ صدمتهم سيارة مجهولة قرب طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة بتصادم سيارة مجهولة مع دراجة نارية دون لوحات معدنية على طريق الكيلو 11 الصالحية قبل كوبري محور 30 يونيو.

انتقال البحث الجنائي

وانتقل فريق من ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، إلى مكان البلاغ لفحص الواقعة، ومعرفة هوية المتوفين.

وكلف اللواء طلعت عبدالهادي مدير المباحث الجنائية بفحص الكاميرات على طريق الإسماعيلية بورسعيد، ومحور 30 يونيو؛لكشف مرتكب الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأكدت المصادر الأمنية أن دوريات أمنية تعمل علي تمشيط طريق الإسماعيلية بورسعيد وطريق الإسماعيلية الصحراوي، ومحور 30 يونيو؛ للوصول إلى السيارة مرتكب الواقعة.

مصرع شخصين باختناق في فايد

ولقي شخصان مصرعهما داخل وحدة سكنية في مركز ومدينة فايد في الإسماعيلية جراء تعرضهم باختناق داخل الشقة، مساء اليوم، نقلتهما سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزي، فيما انتقل رجال البحث الجنائي إلى مكان البلاغ.

وقالت المصادر الطبية، إن المتوفيين هما إسماعيل محمد عثمان 38 عاما، مقيم بمنطقة السعدية بمركز فايد، وزوجته ريهام ربيع أبو الحسن 34 عاما، مقيمة بالعنوان ذاته إثر تعرضهما لاختناق داخل المنزل.

وأكدت المصادر تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال عمليات فحص الشقة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.