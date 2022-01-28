حسام موافي: الضغط سمعته وحشة بين الأمراض وقادر يصيب طفل عمره 12 سنة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن مريض الضغط ممنوع عليه الملح نهائيا وأيضا الانفعال، لافتا إلى أن مريض الضغط الأولي يستمر في تناول العلاج مدى الحياة.

الملح والانفعال ممنوع على مريض الضغط

وأضاف الدكتور حسام وافي، خلال برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أن مرض الضغط الأولي قد يصاب به طفل يبلغ من العمر 12 عاما إذا كان من أسرة سيئة السمعة في مرض الضغط.

واستطرد الدكتور حسام موافي أن مرض الضغط سمعته «وحشة» بين الأمراض، موضحًا أن المريض الذي يلتزم بتناول الدواء يستطيع المحافظة على صحته.

حسام موافي يحدد أنواع الضغط والفرق بينها

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن ارتفاع الضغط دون سبب يسمى الضغط الأولي، مضيفًا أن الضغط الذي يتم معرفة أسبابه يطلق عليه الضغط الثانوي.

وتابع الدكتور حسام موافي أن ضيق الشريان الكلوي يتسبب في ارتفاع نسبة الضغط، متابعًا أن هناك بعض الحالات لا تصاب بارتفاع الضغط رغم حدوث ضيق في الشريان الكلوي، كونه ليس السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الضغط وقد يكون هذا الضغط وراثيا.

طرق علاج نخاع العظام

وأوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن من ضمن أسباب هبوط نخاع العظام تعود إلى أجهزة الأشعة.

ووجّه نصيحة إلى أطباء الأشعة بضرورة إجراء تحليل صورة دم كل شهر خوفًا من هبوط نخاع العظام جراء التعرض المباشر لأجهزة الأشعة من خلال عملهم اليومي.

وتابع الدكتور حسام موافي أن أجهزة الأشعة الحالية تقدمت للغاية، ولكن يجب إجراء فحوصات لأطباء الأشعة بشكل دوري من أجل الاطمئنان على أنفسهم.