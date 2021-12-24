حسام موافي عن شخص ينتحل صفته على «فيس بوك»: «عيب أنا أستاذ ولي سمعتي»

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، علاقة الكنافة بالسمنة، وأسباب زيادة الوزن عند تناول السكريات، قائلا: «إن السكريات عندما تدخل الجسم يتم إفراز مادة الأنسولين لحرق تلك السكريات»، موضحا أن مريض السكر لديه مشكلة في إفراز الأنسولين لذا عندما يتناول سكريات ترتفع نسبة السكر وتحدث مضاعفات.

وظيفة الأنسولين الأولى حرق السكر

وقال حسام موافي خلال برنامج «رب زدني علما» على قناة «صدى البلد» اليوم الجمعة، أن وظيفة الأنسولين الأولى حرق السكر، أما الوظيفة الثانية بناء الدهون والإبقاء عليها، مشيرا إلى أن القضية ليست قضية كنافة بوجه الخصوص إنما نقطة الارتكاز تتمثل في السكريات بشكل عام: «عايز تربرب خد أنسولين».

ونصح حسام موفي، الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن، بضرورة تقليل تناول السكريات، لتلافي إفراز كميات كبيرة من الأنسولين الذي يتسبب في بناء الدهون وزيادة الوزن.

حسام موافي يتخذ إجراءات قانونية ضد منتحل صفته على «فيس بوك»

وكشف عن قيام شخص بانتحال صفته وعمل صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحمل اسمه وصورته، لافتا إلى أن أحدهم سولت له نفسه، عمل صفحة على فيس بوك تحت اسم «محبي الدكتور حسام موافي» تنشر محتوى محرف ليس له علاقة بي، ولم أصرح به، مثل «تناول الليمون القديم» وغيرها، نافيا علاقته بهذه الصفحة أو منشوراتها.

وأكد أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، اتخاذه الإجراءات القانونية، حيال ذلك الشخص منتحل الصفة، مشيرا إلى أن الكارثة تكمن أيضا في وضع صورة «موافي» على تلك الصفحة المزيفة: «يا أخي اتقى الله.. أنا أستاذ في كلية الطب ولي سمعتي، وتقول ليمون قديم وبتاع.. إيه ده؟.. ماتقول اللي عايز تقوله بس مش على لساني.. عيب عليك وأنا، هاخد حقي».