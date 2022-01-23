حظك اليوم برج الثور الأحد 23-01-2022 مهنيا وعاطفيا.. لا تنزعج من الضغط

لا تنزعج من الضغوط التي تتزايد من حولك، نصيحة على مواليد برج الثور الانتباه لها جيدا، وفق ما يخبرهم به خبراء الأبراج وعلم الفلك في إطار حظك اليوم برج الثور الأحد 23-1-2022، على مواليد هذا البرج استغلال وجود القمر في منزل الصحة، ليساهم ذلك بشكل مباشر في دفع الأمور المهنية نحو الأمام وتحقيق بعض الإنجازات، بحسب عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

الوقت مناسب تماما لمواليد برج الثور للقيام بمزيد من الاجتهاد والمثابرة في الحياة بشكل عام، عليهم أيضًا أن ينظموا جهودهم فالأمور يسهل السيطرة عليها، وتتحرك بسهولة، كل هذا رغم الضغوط التي قد تحاصرهم في هذا التوقيت، فالقمر في منزل الصحة ويدفع مواليد هذا البرج للاهتمام بالأمور المهنية.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

من الناحية العاطفية فإن مواليد برج الثور ينتظرون يوما سعيدا، فاليوم الأحد مناسب تماما لأخذ إجازة وقضاء وقت أطول مع الأهل والأحباب والأقارب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الثور في الفترة المقبلة

تواجد الشمس وعطارد في وضع منعكس ببرج الثور، يجبر مواليد هذا البرج على الانتباه جيدا لمشاعر المقربين منهم خاصة الأصدقاء، لكن تواجد القمر بمنزلك السادس قد يدفعك للعمل بحماس ومحاولات كسب الدعم والتأييد من المحيطين.

صفات برج الثور

يتميز مواليد هذا البرج بحرصهم الشديد على الإخلاص بصدق مع كل المحيطين بهم، يثقون في الناس سريعا ولا يفترضون سوء النية غالبا، يميلون إلى فعل الخير دون اتنظار مقابل، لكن في الوقت نفسه يحتاجون إلى التقدير، وعدم حصولهم عليه يجعلهم في بعض الأحيان يشعرون بالضيق أو الغضب السريع.