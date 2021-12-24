حسام موافي: الخمور تدمر المخ.. واجتناب الشيء أكبر من التحريم «فيديو»

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن اجتناب الشيء أكبر من التحريم مليون مرة، متابعًا: «ماتقعدش على ترابيزة عليها كحول»، لافتًا إلى أن هناك بعض الأشخاص يتم حجزهم داخل مستشفيات الأمراض العقلية وهم مصابون فقط بورم في المخ الذي يؤثر على انفعالاتهم وتتغير شخصياتهم، وتصدر عنهم تصرفات تفسر على أنها مرض نفسي.

الخمور تدمر الفص الأمامي في المخ

أضاف حسام موافي خلال برنامج «ربّ زدني علمًا» على قناة «صدى البلد»، أن الخمور تدمر الفص الأمامي في المخ المسئول عن الشخصية والذاكرة، قائلا: «لا تتعجب من تصرفات غريبة تصدر عن شخص يشرب الخمر لأن الخمرة دمرت الفص الأمامي».

ولفت إلى أنه من الممنوع تمامًا أن يتم وقف أدوية السيولة لمن قام بإجراء عملية توسيع الصمام، مؤكدا أن تلك الأدوية لا تؤثر على الطفل أثناء الرضاعة، مضيفا أن أشهر مرض يؤثر على صمامات القلب هو الحمى الروماتيزمية، وتصيب القلب وتتركه بمشكلة ضيق أو ارتجاع الصمام.

هل تستمر أدوية علاج توسيع الصمام أثناء الرضاعة؟

وتابع الدكتور حسام موافي أن ضيق الصمام الميترالي من الممكن أن يتم توسعته من خلال إجراء عملية جراحية، موضحا أنه في حال حدوث تلف في الصمام يتم تغييره بالكامل من خلال تغييره من شخص توفى حديثا أو صمام تم تصنيعه بشريًا.

واستطرد أن المريض الذي تم إجراء تغيير الصمام له يتم إجراء اختبار السيولة بشكل دوري كل 21 يومًا حيث يستمر المريض على تناول أدوية السيولة مدى الحياة.

وكشف أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أن نتيجة اختبار السيولة يجب أن تكون ما بين 2 إلى 3 في التحليل وإذا تخطت رقم 3 يكون المريض متعرضا لحدوث نزيف.