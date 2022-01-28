الجمهور ردا على نعي شيرين لجدة حسام: «أصيلة».. وآخرون: «سيبيه في حاله»

تفاعل عدد من متابعي الفنانة شيرين عبد الوهاب، عقب تعازيها لجدة طليقها حسام حبيب، من خلال حسابها الشخصي على منصة «تويتر»، وأشاد جمهورها بموقفها الإنساني معلقين: «أصيلة بنت أصول»، وآخرون متعجبين من تعازيها، معلقين«اتركي ما يخصه».

بسم الله الرحمن الرحيم(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)صدق الله العظيم.إنا لله وإنا اليه راجعون ببالغ الحزن ننعى وفاة المرحومة العزيزة الي قلبي جدتي الغالية؛ "جدة حسام حبيب". — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) January 27, 2022

بعد تعازي شيرين عبد الوهاب لطليقها حسام.. الجمهور: «أصيلة»

نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدة طليقها حسام حبيب، التي وافتها المنية أمس الخميس، من خلال حسابها الشخصي على منصة «تويتر»، معلقة: « بسم الله الرحمن الرحيم: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم)».

وتابعت شيرين عبد الوهاب منشورها، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن ننعى وفاة المرحومة العزيزة إلى قلبي جدتي الغالية؛ جدة حسام حبيب».

الجمهور لـ شيرين: أصيلة وحنينة

ومن ثم تفاعل عدد من متابعي الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث أشادوا بأصلها الطيب، والبعض قام بالتعازي والدعاء بالمغفرة والرحمة للفقيدة، وقد علق أحدهم، «أصيلة بنت أصول »، وعلق آخر: «يا حبيبي يا حنية قلب شيرين رغم ما تعبوها ما تنسى واجبها»، وآخر قائلا: «الله يرحمها، بنت أصول يا شيرين».

كما علق آحدهم معلقا: «البقاء والدوام لله أصيلة يا شيرين دايما»، كما أشاد متابع آخر بموقف شيرين قائلا: «البقاء لله ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته طول عمرك كبيرة وأصيلة من يومك يا شيري».

الجمهور معلقا على تعازي شيرين بوفاة جدة طليقها بمقاطع من أغانيها

كما علق أحد متابعي شيرين بجزء من أغنية شيرين، معلقا: «ده لو تحتاجني تلقاني أكيد يعني»، وآخر أيضا علق بجزء آخر من إحدى أغانيها قائلا: «بأصلي وذوقي أنا بعمل».

جمهور شيرين ينتقد تعازيها لجدة حسام «اتركي ما يخصه»

وكانت جميع التعليقات إيجابية، بين الدعاء بالرحمة والمغفرة للفقيدة، وبين الإشادة بهذا الموقف من شيرين، بينما كان هناك تعليق، كان متعجبا من تعازي عبد الوهاب بوفاة جدة طليقها حسام حبيب، معلقة: «والله؟!»، وأيضا انتقد آخر موقف شيرين قائلا: «أولا البقاء لله ربنا يرحمها ويحسن إليها ثانيا ..ربنا وحده عارف قد إيه أنا بحبك ويحترم فنك الكبير وصوتك الرائع موهبتك المليئة بالشجن والإحساس انتي فنانة معتقدش فى حد زيك بس عندي تعليق ومش قصدي خالص ادخل فى أمورك الشخصية ولا الحجر على رأيك اتركي ما يخص حسام حبيب وما يخصه من أقاربه».