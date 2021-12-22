الجمهور عن أغنية وبحلفلك: شيرين عبد الوهاب تقصد حسام حبيب

تصدرت أغنية وبحلفلك لشيرين عبد الوهاب «تريند» منصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد دقائق قليلة من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، حيث وصلت مشاهداتها في أقل من 30 دقيقة إلى 18 ألف مشاهدة، وتعتبر هي الأغنية الرابعة التي تطرحها شيرين رسميا منذ إعلان انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

وفسر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية، بأنها تعبير من الفنانة شيرين عبد الوهاب عن مشاعرها تجاه زوجها السابق، إذ أكدت في بداية الأغنية أنها مأخوذة عن قصة حقيقية.

إشادات بأغنية شيرين: حالة فنية نادرة

أغنية وبحلفلك شيرين عبد الوهاب من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي، وحققت الأغنية ردود فعل واسعة لدى الجمهور بعد طرحها بدقائق قليلة، إذ علق أحد المستمعين عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، قائلا: «عظمة على عظمة يا ست أنت حالة فنية نادرة متفردة»، بينما قال آخر: «شيرين مش محتاجة موسيقى.. صوتك لوحده موسيقى».

وتابعت إحدى المستمعات: «كالعادة صوت شيرين نقي مليء بالإحساس والمشاعر بتطلع من قلبها وتدخل على قلبك بدون أي تعقيدات وبكل سهولة، وكأن جرحها هو جرحك ووجعها هو وجعك وعشان كده تبقى شيرين هي ملكة الإحساس»، وكتب أحد المتابعين على التعليق السابق: «شيرين فنانة لن يكررها التاريخ».

«وبحلفلك» تعتبر الأغنية الرابعة التي تطرحها شيرين خلال الأسابيع الأخيرة إذ طرحت «كلها غيرانة» منذ 3 أسابيع، وحققت ما يقرب من 20 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى أغنيتي «القماص» و«خاصمت النوم».

كلمات أغنية «وبحلفلك»

وبحلفلك هشيلك بره حساباتي

ومسموحلك تودع قلبي وحياتي

وهوصفلك حبيبي إزاي هتنساني

وتعرف بعدي ناس تاني

وارشحلك حبيبي .. لا يمكن أرضى يعني تعاني بعديه

متستغربش أصل أنا روحي رياضية

في عشرة ما بينا ف هساعدك

وغصب عني أقف جمبك

طباع فيا متستناش حبيبي حاجات ترجعنا

عشان مفيهاش

يادوب هنداوي في وجعنا هنعمل إيه

ومن غير ليه حاولنا

وربنا ليه حكمة موفقناش مقصرناش وجبنا أخرنا وصبرنا

ومرتحناش ولا قدرنا ولا وصلنا

لحل جديد.. فنبقي بعيد حبيبي القرب صدقني مينفعناش