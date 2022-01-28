أحمد فهمي: اشتغلت كهربائي.. وأشرف عبدالباقي: عملت في الحدادة واتسرقت

قال الفنان أحمد فهمي، إنه دخل المعهد العالي للموسيقى «الكونسرفتوار» منذ سن السادسة، وقبل احتراف العزف عمل في مهن أخرى، كاشفا عن أنه عمل كهربائي وفي ورشة نجارة، وفي محل ملابس رجالي، مضيفًا: «كنت بعمل عراوي في محل الملابس».

أشرف عبدالباقي: عملت في مجال المقاولات

جاء ذلك خلال أولى حلقات برنامج «أحلى كلام على الحياة»، الذي يقدمه أحمد فهمي، على قناة «الحياة»، مساء الجمعة، واستضاف فيها الفنان أشرف عبدالباقي، وتحدث عن بداياته الفنية والعمل في مجالات أخرى غير الفن، مشيرًا إلى أنه عمل في مهنة الحدادة وكان يمتلك ورشة حديد وألمونيوم، وفي مرحلة الجامعة كان لديه معرض ديكور ومكتب ديكور، وكل هذا إلى جانب التمثيل، مضيفًا: «لأن التمثيل بالليل، وشغل المقاولات ده بالنهار، أنا كنت بستمتع جدًا وأنا شغال»، مشددًا على أنه توقف عن العمل في المقاولات عندما تعرض للسرقة.

وأضاف «عبدالباقي» أنه لم يتخيل في بداياته أن هوايته في التمثيل سوف تتحول إلى مهنة، وأن المهنة التي كان يمارسها ستصبح فيما بعد هواية، وبالرغم أن أسرته لم يكن لها علاقة بمجال التمثيل إلا أن «البيت نفسه كان فيه ضحك» ووالده كان يتحدث عن طريقة ملابسهم وطعامهم، وهذه الأمور البسيطة جعلت في البيت حالة جميلة من الضحك.

فترة طفولة ممتعة

وكشف أشرف عبدالباقي، عن أن فترة طفولته كانت ممتعة خاصة أنه كان الطفل الأصغر في الأسرة، ووالدته كانت ترسله لشراء احتياجات المنزل فكان يتعمد أن يشتري «الحاجات البايظة» لكي لا ترسله مرة أخرى، موضحًا: «ده اللي ينطبق عليه المثل اللي بيقول ياما جاب الغراب لأمه».