أشرف عبدالباقي يعلن انتهاء العرض المسرحي شمسية وأربع كراسي

أعلن الفنان أشرف عبدالباقي عبر موقع الفيديوهات والصور انستجرام، انتهاء العرض المسرحي «شمسية وأربع كراسي» الذي عرض على مدار شهرين في الساحل الشمالي.

وقال عبد الباقي خلال الفيديو: «النهارده آخر يوم لينا قاعدنا شهرين نعرض في الساحل الشمالي، انبسطنا إننا موجودين معاكو أتمنى المسرحية تكون عجبتكوا ونشكركم لوجودكم معانا وإن شاء الله نتقابل السنة القادمة بعرض جديد»

مسرحية شمسية وأربع كراسي

مسرحية «شمسية و4 كراسي» بطولة كل من محمد أنور «أوس أوس»، محمد عبدالرحمن «توتا» وميريهان حسين، من تأليف كريم سامي ومحمد عبدالوهاب وإخراج أشرف عبدالباقي.

وتدور أحداث مسرحية «شمسية وأربع كراسى»، داخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي «محمد عبدالرحمن»، مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتوالي سلسلة من المواقف الكوميدية خلال الأحداث.

وشهد فترة عرض المسرحية إقبالا جماهيريا ومن الوسط الفني حيث حضر كل من حماده هلال، محمد أنور، ميمي جمال، شيرين، محمد عز، المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، الإعلامي إبراهيم فايق، والفنان صبحي خليل، وحرص أشرف عبد الباقي بعد نهاية كل عرض على تقديم التحية لهم والتقاط الصور معهم.