عبدالغفار: نتعامل مع جميع الحالات الإنسانية منها الشاب مصطفى

علق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزارة الصحة، على الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل طبي مرتفع الثمن، مثل حالة الشاب مصطفى، الذي يحتاج لعلاج تصل قيمته لمليوني دولار.

وقال عبدالغفار، إنه تصل إليهم مئات الحالات على مدار اليوم، يتابعونها من خلال أجهزة الرصد في رئاسة الجمهورية، ويوميًا تصل لهم توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل مع حالات بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن هناك التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة والمبادرات الرئاسية، ويجرى التعامل بشكل يومي في المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، لكن «السوشيال ميديا» جعلت التعاطف مع الحالات المنشورة كبيرة جدًا، ويهتم بها الملايين، والوزارة ترصد مثل هذه الأمور وتتعامل معها.

حالة الطبيبة الصيدلانية

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء الجمعة، أنّ الوزارة تواصلت مع أصحاب الحالات التي عانت من حوادث سواء في معهد الأورام أو حوادث في معهد ناصر، ويجرى إصدار قرارًا فوريًا للتعامل مع الحالة، إضافة إلى أن الطبيبة الصيدلانية التي تعرضت لحادث في اليوم نفسه، وتحصل على العلاج على أكمل وجه، ويجرى تركيب أطراف صناعية لها على نفقة الدولة، مشددًا على أن الوزارة تمتلك من القدرات المالية ما يمكنها من ذلك.

التعامل مع الحالات الإنسانية التي تحتاج للسفر للخارج

أما عن الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية كبيرة وغالية الثمن، والتي تتطلب بعض الأمور من خارج مصر، فقال القائم بأعمال وزير الصحة، إنه يجري التعامل معها من خلال برنامج العلاج على نفقة الدولة في الخارج وأيًا كانت التكلفة تحصل على العلاج، والوزارة تبذل قصارى جهدها في هذا الأمر.