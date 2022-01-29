مصرع طفل غرقا وسقوط مسن من أعلى عمارة في حادثين ببني سويف

لقي طفل مصرعه غرقًا، مساء الجمعة، في مياه حوض ري زراعي بمنشأة طاهر التابعة لقرية براوة بمركز إهناسيا في بني سويف، ونقلت جثته إلى مشرحة مستشفى إهناسيا المركزي، فيما لقي عجوز مصرعه، إثر سقوطه من أعلى عمارة سكنية بشارع الدهشوري بمدينة بني سويف.

مصرع طفل غرقا في حوض ري زراعي غرب بني سويف

في الحادث الأول، تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا بورود بلاغ بغرق طفل في مياه حوض ري زراعي بمنشأة طاهر التابعة لقرية براوة بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يدعى أنس علاء فتحي، 6 أعوام.

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى إهناسيا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، واتخذت الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي صّرحت بدفن الجثة، بناءً على تقرير مفتش الصحة المختص، وطلب مدير النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

مصرع مسن سقط من أعلى عمارة سكنية بمدينة بني سويف

وفي الحادث الثاني، تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن بني سويف، بلاغا من الأهالي بسقوط مُسن من أعلى عمارة سكنية بشارع الدهشوري بوسط مدينة بني سويف، ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

واستقبلت مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي جثة «يسري.م.ع» 68 عامًا، إثر سقوطه من أعلى عقار بشارع الدهشوري بمدينة بني سويف، وتحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وسماع أقوال شهود.