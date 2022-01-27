إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بطرق بني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم، بكدمات وجروح، في حادثين سير بطرق بني سويف، الأول إثر تصادم سيارة أجرة بدراجة نارية بالطريق الدائري بقرية بني هارون، والثاني إثر انقلاب دراجة نارية بدائري الفشن جنوب المحافظة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية جنوب بني سويف

في الحادث الأول تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الدائري بمدينة الفشن، أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وتبين أن المصابين هم: «عبد الله جمال سيد، 19 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليمنى، وعبد الرحمن جمال سيد، 9 سنوات، مصابا جروح و كدمات، وجمال سيد عباس، 60 سنة، مصابا بجروح وكدمات».

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم تاكسي بدراجة نارية ببني سويف

وفي الحادث الثاني، أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة أجرة تاكسي بدراجة نارية بالطريق الدائري بقرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين أن المصابين هم: «سلامة سيد شعبان، 20 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى، وأحمد سيد محمد، 18 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى، وسعيد عادل محمد، 21 سنة، مصابا اشتباه كسر بالقدمين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية».