عاجل.. مصرع 4 في انقلاب ملاكي بترعة الإبراهيمية في بني سويف

لقي 4 أشخاص مصرعهم منذ قليل، إثر حادث مروري بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى بدائرة مركز ناصر، عقب انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، وتجري الأجهزة المختصة معاينة مكان الحادث وملابساته.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي وسقوط وفيات

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث مروري بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى دائرة مركز ناصر، إثر إنقلاب سيارة ملاكي ووجود حالات وفاة، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، بالإضافة إلى توجيه رجال المرور والمباحث لكشف ملابسات الحادث ورفع آثاره من الطريق.

وتبين من التحريات الأولية انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى فيما بين قريتي «الزيتون ودلاص»، دائرة مركز ناصر، مما أسفر عن وقوع 4 حالات وفاة، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي بواسطة 3 سيارات إسعاف.

أسماء الوفيات في الحادث

وأستقبلت مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي 4 حالات وفاة في حادث انقلاب سيارة ملاكي، وهم «إسلام ناصر سيد جمعة»، 23 سنة، و«محمود محمد سيد»، 26 سنة، و«محمد ربيع سيد»، 23 سنة، و«أحمد مختار رجب»، 23 سنة، يقيمون بقرية «ابشنا» التابعة لمركز بني سويف.

جرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، واخطار الجهات المختصة لتولي التحقيقات واستكمال الإجراءات.