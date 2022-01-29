وفاة والد الفنان حمزة نمرة بعد صراع مع المرض

أعلن الفنان حمزة نمرة وفاة والده الدكتور مصطفى نمرة، بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة.

حمزة نمرة لن يحضر دفن والده

ونشر حمزة، عبر صفحته على «فيس بوك» الخبر، وعلق قائلا: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»، متابعا: «إنا لله وإنا اليه راجعون ببالغ الحزن والأسى ننعى وفاة المرحوم الدكتور حسام مصطفى نمرة والد الفنان حمزة نمرة، والعزاء مقتصر على أفراد الأسرة والأقارب.. نسألكم الدعاء للفقيد بالرحمة وأن يجمعنا الله به في الفردوس الأعلى».

أضاف: «بكل أسف يتعذّر تواجد الفنان حمزة في القاهرة لظروف الحجر الصحي نتيجة للإصابة بڤيروس كورونا.. نسألكم الدعاء له ولأسرته وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان»